大阪世博台灣被消失？蘇貞昌：中國打壓限縮機會

經濟部編列20億元預算，計畫參與2025年大阪世界博覽會，卻傳出無法以「台灣」為名參展，僅能透過企業名義參加，國民黨痛批不能以台灣參展乾脆不用去了；對此行政院長蘇貞昌今（3）日表示，台灣對世界有重大貢獻，卻因中國打壓，許多用國家參與機會被嚴重限縮，大家要持續努力，很多事情不可能一步到位。立委羅致政則說，國民黨願意向台灣主流民意靠攏，一同努力用台灣名義參與國際活動，「覺得這是正確的一步」。
蘇貞昌指出，台灣國際處境非常困難，在世界上有重大貢獻，卻因為中國的打壓，許多用國家名義參與的機會都被嚴重限縮，但仍感謝國人同胞大家用各種方法持續努力，讓台灣以各種方式來參與，增加台灣的能見度，
蘇貞昌說，大家必須從艱苦的環境中，打出一條路來，這是對台灣最好，也是大家要持續努力的。很多事情不可能一步到位，近年來世界各國都紛紛相挺、肯定並支持臺灣，大家要一起努力。
羅致政回應，很高興國民黨願意加入陣營，以台灣為名參與國際活動，立法院經濟委員會昨天討論相關預算時也做了決議，要求行政部門用台灣名義、爭取台灣館等。
羅致政說，國民黨願意向台灣主流民意靠攏，一起努力用台灣名義參與國際活動，覺得這是正確的一步。對於政府宣稱「台日友好」卻無法以「台灣」為名參展，羅致政表示，台灣不是主辦單位其中一員，而且日本只是承辦單位，這就是國際的現實，若國民黨希望一起用台灣名次參加國際組織，歡迎加入共同的行列。