特企／直接把麵館帶回家？網稱：真的不一樣！

泡麵儼然是現今消費者尋求快速便利充飢的最佳選擇，但總是比不上外面麵館現煮或自行料理的生活麵，身為泡麵龍頭–統一麵，雖已飄香超過50年，但近幾年致力追求讓麵食更貼近新生代的飲食生活，發覺消費者對於市面上各款泡麵，普遍存在麵條易軟爛及湯頭不夠自然之不滿意點，故統一麵全新打造以厚實湯頭+如手工製麵般的非油炸麵+大片蔬菜包，並大膽用「小時光麵館」命名，全面顛覆泡麵形象，簡單沖泡也能享受現煮般美味。
統一麵小時光麵館，歷經三年開發，從湯+麵+料（配件）三構向來下功夫，模擬出彷彿來到麵館般的現煮口感，其中調味：不以粗暴濃厚的辣感做出發，反倒細細琢磨每一種辣感的細緻度，讓辣不再是負擔，而是一種自我犒賞抒發的享受，這是研發團隊特地多次去川蜀取經、回來後鑽研的成果，以獨門川蜀工藝，將花椒、子彈椒及經典紅蔥等元素完美融合，打造出一道輕靈優雅的精緻辣感味型。麵身：是以獨家非油炸技術，模擬九段手工製麵絕活「搓、揉、捏、擠、拉、甩、扯、拖、彈」手法，呈現如手工現做般的口感，泡起來不會過於軟爛，吃得出麵條Q彈。配件包：附有增量75%大片蔬菜*讓你每一口都吃得到蔬菜的清脆感！口口都吃得到麵館般的銷魂享受！
花椒擔擔湯麵：調味師法道地川蜀工藝，暖呼呼的湯頭有花椒的「麻、辣、鮮、香」，辣而不嗆，非油炸直麵滑順彈牙，還附有花生角使風味更有層次。
青蔬椒麻乾麵：小時光麵館11/2全新推出第二款口味！不需開火費時烹煮，只需簡單沖泡4分半就可以吃到的拌麵，非油炸龍捲麵體口感紮實、易吸附醬汁，配上大片高麗菜、大辣椒段爽辣不膩！
這款統一麵小時光麵館系列，重塑台灣泡麵新高度，一推出在網路上引起許多熱議，網友：「這麵身泡起來真的很像現煮的」、「蔬菜真的很大片」、「哇！這根本不是泡麵的麵」、「湯頭的麻感也非常舒服」，你還在等什麼？趕快買一碗來試試！統一麵小時光麵館 青蔬椒麻乾麵、花椒擔擔湯麵 全台7-ELEVEN及康是美首發上市！