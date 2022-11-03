《彈射世界》限定新角色曝光！11月活動AirPods免費抽
遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今（03）日預告，11月4日起將推出一連串豐富活動，包含「新角色精選轉蛋」更新、劇情活動「百獸王冠」，除了讓玩家能夠獲得全新限定★4角色外，參與劇情活動還可獲得限定★5裝備，並同步舉辦「四五技彈大挑戰」，最高可獲得5000無償星導石、「二創募集」更有機會獲得AirPods與限量周邊！
《彈射世界》於11月4日中午12:00推出「新角色精選轉蛋」，其中限定★5「謝瓏」、限定★5「黑爾加」、★4「瑪卡妮」機率上升中！極獸武人★5「謝瓏」是宛如獸性的化身，以人類極限為目標的武術家。那副狗耳並不是因為她的精神侵蝕了肉體，也不是她為了追求強大改造了肉體。只是基於合理的判斷所戴上的裝飾而已。喜愛修行的武僧★4「瑪卡妮」則是從遙遠的鄉下來到帕爾佩布拉的聖職者少女。信奉的是家鄉所祭祀的土地神。特別喜歡修行，喜歡到可以說是當成了興趣。
《彈射世界》全新劇情活動「百獸王冠」兌換限定★5裝備與稱號
《彈射世界》於11月4日上午12:00至11月22日下午20:59，舉辦劇情活動「百獸王冠」，玩家在每日更新的挑戰中獲得裝備轉蛋券，可兌換活動限定裝備：★5裝備「獸王之盾」、★5裝備「戒惕罪劍」、★4裝備「獅子護手」，並在活動期間內完成劇情活動可取得限定角色★4「提歐」，同時如完成單人戰鬥考驗的「瑪古諾斯超級+」，即可獲得「憤怒的試煉：極」的限定稱號。
《彈射世界》舉辦「四五技彈大挑戰」 最高可獲得5,000無償星導石
《彈射世界》於11月16日至11月29日，舉辦限定活動「四五技彈大挑戰」，玩家與好友結伴在11月7日至11月14日完成活動報名，凡參加活動皆可獲得300無償星導石及「體力回復藥（小）」*10，通關成績前30名隊伍，可額外獲得5000無償星導石獎勵！
《彈射世界》社群活動「二創募集」 上傳作品就有機會獲得AirPods、限量專屬商品
《彈射世界》即日起至11月11日，舉辦「二創募集」活動，主題為「以來自你的祝福禮物」進行圖像創作，於官方Facebook及Instagram上傳，內容包含《彈射世界》人物或名字，並帶有#彈射創作吧、#彈射世界二創募集，即符合參加資格，有機會獲得AirPods、《彈射世界》限量馬克杯、星導石等多項獎品！