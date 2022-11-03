趙少康改口稱未提「虹安換珊珊」 黃珊珊：敢說不敢負責
中廣董事長趙少康日前表示，曾在選戰期間向國民黨中央建議與民眾黨合作，更提出「新竹換台北」的做法。不過此番說法卻遭到台北市長候選人黃珊珊批評「赤裸裸的政治分贓」。而此時趙少康則再改口，表示自己從來沒有提過「用高虹安換黃珊珊」。對此黃珊珊今（3）日受訪時，則批評趙少康「敢說不敢負責」。
趙少康日前自爆曾向黨中央提議「新竹換台北」但最後協商未果破局，引發外界議論。而趙少康昨（2）日在臉書上表示「已經沒有什麼『新竹換台北』了」被外界質疑改口。對此，他今日再度澄清，表示原先的看法是在提名之前，國民黨、民眾黨應該協調，避免分散力量，自己從來沒有提過「用高虹安換黃珊珊」，一次都沒有。
對此黃珊珊則直言，難不成前幾天的新聞都是一場誤會？「我覺得講得很清楚的人，反而說了不敢負責。」黃珊珊強調，當初允許赤裸裸地政治分贓，結果現在又改口，「那講萬安先生，你到底同不同意這樣的政治分贓？」黃珊珊說，看來蔣萬安似乎是用平常心在看待。
現場媒體則追問，根據TVBS最新民調，黃珊珊與陳時中的票源重複相當大，對此黃珊珊則回應，大家只要仔細看了裡面的數字就知道有問題，有相當多比較奇怪的地方，這種策略性民調看看就好。