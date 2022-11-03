曾放話「找不到我」！金中玉報到入監了 改口稱勇敢承受
18年前爆發的台北縣議會「賣預算回扣案」，日前定讞，包括現任議員高敏慧與何淑峯等人今（3）日皆到新北地檢署報到入監。而現任議員金中玉上午一度找不到人，金中玉還放話不打算入監，並稱「你們絕對找不到我」，不過下午3點半左右已現身新北地檢署報到，但金中玉仍對外界喊冤，表示會提起非常上訴，同時無奈表示會「勇敢承受」。
台北縣議會「賣預算回扣案」牽連甚廣，包括現任民進黨籍市議員高敏慧判刑5年、何淑峯判刑4年10月，無黨團結聯盟市議員金中玉判刑3年10月；前任台北縣議員楊寶猜、王淑惠各判5年，吳天麟判6年5月，顏世雄3年6月，徐陳麗華4年10月，呂世喜、宋進財各判4年。上訴遭判刑者均褫奪公權。
今日上述人等應報到入監，金中玉早上遲未現身，還一度放話「你們絕對找不到我」，檢方核發拘票並派員至金中玉住處和服務處找人，雖然員警撲空，但金中玉下午現身前往新北地檢署報到，還改口稱早上本已前往宜蘭地檢署報到，被拒絕後回到新北地檢署報到，這才耽擱。
然而金中玉仍替自己喊冤，表示會提起非常上訴，最終也無奈表示只能「勇敢承受」。目前因「賣預算回扣案」遭判刑的服刑人，除了受傷開刀的呂世喜請假外，其他均已完成報到。（編輯：倪浩軒）