台南You Bike明年3月上路 500站點服務跨市借還好便利

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲表示，台南市現有公共自行車（T-Bike）系統營運已達7年，因應日新月異的科技發展，特別指示交通局研擬下一代的公共自行車服務系統，在現有的預算規模下，能達到站點擴增、車輛增加、服務便利等目標。評選出優勝廠商由微笑單車開發的YouBike2.0已完成議價保留決標中，待議會預算審查通過後即可執行。微笑單車將設置500站點、10,000車柱、5,000輛新車，內含500輛電輔單車，歡迎市民多加使用。
交通局局長王銘德表示，經市府團隊研議台南市公共自行車系統改採以購買服務、委託營運方式辦理，在每年原有5,000萬元預算規模下，以8年合約方式創造利基提高廠商投標意願，經公告招標，微笑單車（YouBike2.0）被評選為優勝廠商，將於明（112）年3月起，全面接手營運台南市公共自行車。
王銘德指出，明年3月起微笑單車（YouBike2.0）正式啟用，屆時與鄰近的嘉義、高雄的公共自行車系統相同，可以免除跨縣市租借還車的困擾，同時，台南市有48條自行車道，期望能帶動新一波的騎單車遊台南的風潮。
微笑單車董事長劉麗珠表示感謝台南市府長期推動綠色運輸政策，讓YouBike微笑單車有機會進駐台南市，為市民服務，一同為市民帶來便利優質的綠色生活。微笑單車團隊將快速啟動站點會勘與建置作業，讓台南市民可以早一點享受到YouBike的服務。