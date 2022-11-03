台南You Bike明年3月上路 500站點服務跨市借還好便利

台南市公共自行車明（ 112 ）年營運模式引進微笑單車（ YouBike2.0 ）系統，將以擴大 500 站點為目標，符合民眾需求期待，也與鄰近縣市的公共自行車系統相結合，免除以往跨地租借還車的困擾。今（ 3 ）日由市長黃偉哲主持新品開箱發表會，正式將 YouBike2.0 介紹給市民，希望能完善大眾運輸的最後一哩路，並帶動新一波的騎單車遊台南風潮。

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黃偉哲表示，台南市現有公共自行車（ T-Bike ）系統營運已達 7 年，因應日新月異的科技發展，特別指示交通局研擬下一代的公共自行車服務系統，在現有的預算規模下，能達到站點擴增、車輛增加、服務便利等目標。評選出優勝廠商由微笑單車開發的 YouBike2.0 已完成議價保留決標中，待議會預算審查通過後即可執行。微笑單車將設置 500 站點、 10,000 車柱、 5,000 輛新車，內含 500 輛電輔單車，歡迎市民多加使用。

交通局局長王銘德表示，經市府團隊研議台南市公共自行車系統改採以購買服務、委託營運方式辦理，在每年原有 5,000 萬元預算規模下，以 8 年合約方式創造利基提高廠商投標意願，經公告招標，微笑單車（ YouBike2.0 ）被評選為優勝廠商，將於明（ 112 ）年 3 月起，全面接手營運台南市公共自行車。

王銘德指出，明年 3 月起微笑單車（ YouBike2.0 ）正式啟用，屆時與鄰近的嘉義、高雄的公共自行車系統相同，可以免除跨縣市租借還車的困擾，同時，台南市有 48 條自行車道，期望能帶動新一波的騎單車遊台南的風潮。

▲黃偉哲主持微笑單車開箱發表會，正式將YouBike2.0介紹給台南市民（圖／記者林怡孜攝，2022,11,03）