日名導來台揭影壇內幕！他們掌握權利　霸凌性騷擾樣樣來

▲深田晃司來台宣傳電影《還有愛的日子》。（圖／海鵬影業）
▲深田晃司來台宣傳電影《還有愛的日子》。（圖／海鵬影業）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-11-03 16:57:02

日本導演深田晃司2日抵台宣傳電影《還有愛的日子》，這是他第3次來台、第2次出席金馬影展，深田晃司因疫情關係久違訪台，表示很開心再見到電影院人潮蓬勃的場景，以及這次去超商買了肉鬆御飯糰，滋味令他難忘，喊話希望日本能夠引進，「超好吃，我回國前要再買一些來吃，那些飯糰沒在日本賣真的很遺憾」。深田晃司也提到，日本4月爆出的影視界醜陋事蹟「全是真的」，他希望未來製作公司要找演員時，都能透過試鏡的方式，確保演員私下不被製作人、導演騷擾。

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▲肉鬆口味的御飯糰，令深田晃司著迷。（圖／海鵬影業）
▲肉鬆口味的御飯糰，令深田晃司著迷。（圖／海鵬影業）
日本今年4月演藝圈掀起「#Me Too運動」，導演園子溫利用權力及地位，強姦女演員未遂引起關注；水原希子亦忍無可忍出面指控《彼女》製作人惡行，因該劇有大量性描寫，男星拍床戲起生理反應，卻不顧對手女演員的感受，拒絕貼防護膠帶「硬演」，非常不尊重女性；製作人梅川治男更假借Netflix名義「要求露毛」拍攝，她更目睹梅川治男摸女演員大腿，所以向Netflix提出抗議，希望安排「親密行為協調員」在場，卻被梅川治男阻止，要求她不要私下跟發行商溝通。

深田晃司表示，《還有愛的日子》的演員木村文乃、永山絢斗、島田哲太都是透過試鏡徵選挑選而出，主要原因是希望大家透過公開的場合了解彼此，「日本的試鏡文化比例不多，但還是希望徵選文化能做起來。我覺得試鏡這件事很重要，是因為最近在日本演藝圈的電影業界出現霸凌、欺凌的情況非常嚴重。本來這空間就是讓製作方、演員互相認識彼此的場合，互相配合來找出最適合的人選，若這空間消失，只能在工作方的餐會上讓演員認識製作人、導演，但這情況沒辦法看到演員真正的表現，權利就集中在導演跟製作人手上，這不是健康的環境，希望藉由這環境，透過徵選達成合作的模式」。

問及導演「拍攝時如何防範肢體接觸的危險？」他認為演員在高壓環境中演戲是錯誤行為，「電影業界欺凌的問題是因為『勞動關係』，工作人員、演員都是，想要演員有好的表現，但不能在身體、心靈上出現壓迫感。演員是單純的肉體，還是會有極限的，可是這樣的指導方式在日本滿常見，這樣的東西要避免才對，不該在緊張的氛圍、身心受到壓迫的氛圍去演出，而是要打造舒適空間讓演員表演，我不想要演員有受到壓迫的感覺」。

《還有愛的日子》講述「愛」是不受距離、語言所影響的情感，深田晃司透露是在20年前聽到矢野顯子作品〈Love Life〉中的一句歌詞「無論我們分離多遠，都能去相愛」為契機發想作品故事；片中女主角木村文乃跟聾啞前夫分開後，跟永山絢斗再婚，但木村文乃仍與前夫保持聯繫，並用現任老公不懂的手語做溝通，永山絢斗雖然不能理解卻包容妻子；導演表示他想營造出緊張的三角關係，以及傳達「愛的方式」不只一種，「這部片的女主角跟前夫、丈夫的三角關係的距離感，我希望在距離中製造緊張感，如果女主角跟前夫擁有他們的語言，然後現任聽不懂，緊張感就會出現」。《還有愛的日子》12月2日在台上映。

▲深田晃司（左）出席媒體茶敘，坦言想與李屏賓合作。（圖／海鵬影業）
▲深田晃司（左）出席媒體茶敘，坦言想與李屏賓合作。（圖／海鵬影業）

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