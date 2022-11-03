日名導來台揭影壇內幕！他們掌握權利　霸凌性騷擾樣樣來

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深田晃司表示，《還有愛的日子》的演員木村文乃、永山絢斗、島田哲太都是透過試鏡徵選挑選而出，主要原因是希望大家透過公開的場合了解彼此，「日本的試鏡文化比例不多，但還是希望徵選文化能做起來。我覺得試鏡這件事很重要，是因為最近在日本演藝圈的電影業界出現霸凌、欺凌的情況非常嚴重。本來這空間就是讓製作方、演員互相認識彼此的場合，互相配合來找出最適合的人選，若這空間消失，只能在工作方的餐會上讓演員認識製作人、導演，但這情況沒辦法看到演員真正的表現，權利就集中在導演跟製作人手上，這不是健康的環境，希望藉由這環境，透過徵選達成合作的模式」。
問及導演「拍攝時如何防範肢體接觸的危險？」他認為演員在高壓環境中演戲是錯誤行為，「電影業界欺凌的問題是因為『勞動關係』，工作人員、演員都是，想要演員有好的表現，但不能在身體、心靈上出現壓迫感。演員是單純的肉體，還是會有極限的，可是這樣的指導方式在日本滿常見，這樣的東西要避免才對，不該在緊張的氛圍、身心受到壓迫的氛圍去演出，而是要打造舒適空間讓演員表演，我不想要演員有受到壓迫的感覺」。
《還有愛的日子》講述「愛」是不受距離、語言所影響的情感，深田晃司透露是在20年前聽到矢野顯子作品〈Love Life〉中的一句歌詞「無論我們分離多遠，都能去相愛」為契機發想作品故事；片中女主角木村文乃跟聾啞前夫分開後，跟永山絢斗再婚，但木村文乃仍與前夫保持聯繫，並用現任老公不懂的手語做溝通，永山絢斗雖然不能理解卻包容妻子；導演表示他想營造出緊張的三角關係，以及傳達「愛的方式」不只一種，「這部片的女主角跟前夫、丈夫的三角關係的距離感，我希望在距離中製造緊張感，如果女主角跟前夫擁有他們的語言，然後現任聽不懂，緊張感就會出現」。《還有愛的日子》12月2日在台上映。