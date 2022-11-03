開源節流？馬斯克大裁推特5成員工　再做藍勾勾梗圖開嗆

▲馬斯克在入主推特之後，大刀闊斧進行改革。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬斯克在入主推特之後，大刀闊斧進行改革。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-11-03 17:11:10

全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）終於完成推特收購案，但他在當上執行長後就大刀闊斧進行改革，不僅解散董事會，成為該社交媒體「唯一董事」兼執行長，近來還宣布藍勾勾認證將改為訂閱制，引起外界質疑聲浪。如今再度傳出，馬斯克有意在本周裁員5成員工，總人數達到3700人。

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綜合外媒報導，繼將推特公司私有化之後，馬斯克下一步疑似正考慮要裁撤推特半數員工。有內部人士透露，自從馬斯克完成收購推特之後，內部就馬不停蹄地進行評鑑工作，副總裁決定了每個部門的裁員與續任名單，並將名單交給馬斯克團隊進行最終審核。

裁員名單上總共約有3700人，幾乎佔了全體員工的一半，不僅如此，馬斯克也早己裁撤了包括執行長在內的4名高階主管，無疑是要節省營運支出與成本。

另外馬斯克也取消了因為新冠疫情興起的遠距工作模式，要求所有員工全部回到辦公室工作，更與多名顧問討論要如何改變推特文化和節約公司開銷，而裁員是他們優先考慮的手段之一。

除了在公司內部進行「節流」，馬斯克也找了「開源」方法，便是向「藍勾勾」驗證用戶開刀。馬斯克將推特在2009年推出的免費認證系統「藍勾勾」改為訂閱制，每月支付8美元（約台幣257元）的使用費，可以額外獲得回覆與搜索的優先權，廣告數量也會減少一半。

雖然馬斯克此舉是為了擴大推特的財源，來降低對廣告收入的依賴，但隨著馬斯克有意加大改革力道，並依照他個人想法進行操作後，有部分廣告業主對此感到擔憂，甚至暫停在推特下廣告。另外也有人擔心購買驗證反而會使詐騙增加。保守派名嘴庫爾特（Ann Coulter）批評此舉將讓用戶更容易在推特散布假訊息或冒充他人。

不過對於外界的質疑聲浪，馬斯克不但把自己推特自我介紹改為「推特抱怨熱線專員」（Twitter Complaint Hotline Operator），還在推特上傳多張梗圖，其中一張嘲諷眾人「願意花30分鐘、用8美元買一杯星巴克，卻對於花8美元使用30天藍勾勾認證感到不滿」。另外還有一張梗圖則是「一名不滿8美元藍勾勾訂閱制的人，遭到反駁『依然可以免費使用推特，只是沒有任何附加好處』後，而惱羞成怒」。



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