對手稱台積電設廠要好幾年　鄭運鵬：我做市長就是這幾年

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蘇貞昌說，感謝鄭文燦帶領桃園市政府與中央政府合作無間，龍潭的交通條件大幅改善，包括增設國3高原交流道、國1校前路交流道，現在龍潭科學園區三期計畫正式啟動，相信中央地方團結合作，讓國際社會與產業大進步，「中央的成績，就是國人的福利，這是大家共同努力的成果，台灣才能有現在的關鍵地位」。
鄭運鵬表示，台灣的產業競爭力已是重要關鍵，也須透過政府協助讓產業規劃更完善，解決許多投資問題。他強調，桃園條件純熟，是投資首選，護國群山對桃園的投資需求也越來越高，在他和鄭文燦努力下，已解決聯外交通、水電及設廠投資協調，他也擔任地方與中央溝通的橋樑，展現中央地方合作的效率，未來台積電落腳龍潭，不只是桃園的期待、台灣的期待，更是世界的期待，其他競爭對手來做必需要花費好幾年，但是「我們做事，就是這幾年如期如質地完成」。
「中央地方同心同行，產業投資做得更好」，鄭文燦感謝蔡英文和蘇貞昌在中央大力協助，讓桃園、台灣產業升級，台商回流首選桃園已是趨勢，桃園投資金額佔了全國20%。他說，台灣半導體歷經40年的發展，未來桃園與新竹互補，將可讓科技廊道更加完善；而隨著龍科三期啟動，需要有更多基礎建設配合。鄭文燦並感謝鄭運鵬過去在立法院協助解決各項龍潭發展的難題，與市府團隊分進合擊，他表示，接下來中央地方會持續全力衝刺，讓台積電落腳龍潭這項計畫，在這幾年如期地完成。