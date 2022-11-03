對手稱台積電設廠要好幾年　鄭運鵬：我做市長就是這幾年

▲鄭運鵬表示，自己當選會如期如質地協助台積電落腳桃園。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬表示，自己當選會如期如質地協助台積電落腳桃園。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-03 17:29:48

桃園市長候選人鄭運鵬今（3）日赴龍潭區陪同行政院長蘇貞昌視察龍潭科學園區，桃園市長鄭文燦、國科會主委吳政忠、新竹科管局長王永壯、民進黨立委湯蕙禎、黃世杰及國民黨立委呂玉玲皆出席與會。蘇貞昌今天也宣布龍潭科學園區第3期的擴大規劃，鄭運鵬強調，桃園是經濟投資的首選，台灣需要桃園，在他和鄭文燦一起努力爭取協調成功下，讓護國神山台積電能夠順利落腳到龍潭，他也宣示，台積電設廠不用好幾年，「我們做事就是這幾年能如期如質地完成」。

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▲蘇貞昌今日赴龍潭科學園區視察，鄭文燦、鄭運鵬一同出席。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲蘇貞昌今日赴龍潭科學園區視察，鄭文燦、鄭運鵬一同出席。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
蘇貞昌今天赴龍潭視察，他強調，如果沒有相當的把握，他就不會到現場來。他感謝總統蔡英文領導台灣，讓台灣走出疫情影響，經濟得以發展穩定，同時也感謝立委在中央的協助，讓行政院團隊能夠有效率地合作。

蘇貞昌說，感謝鄭文燦帶領桃園市政府與中央政府合作無間，龍潭的交通條件大幅改善，包括增設國3高原交流道、國1校前路交流道，現在龍潭科學園區三期計畫正式啟動，相信中央地方團結合作，讓國際社會與產業大進步，「中央的成績，就是國人的福利，這是大家共同努力的成果，台灣才能有現在的關鍵地位」。

▲蘇貞昌表示，（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲蘇貞昌感謝立委在中央的協助，讓行政院團隊能夠有效率地合作。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
鄭運鵬表示，台灣的產業競爭力已是重要關鍵，也須透過政府協助讓產業規劃更完善，解決許多投資問題。他強調，桃園條件純熟，是投資首選，護國群山對桃園的投資需求也越來越高，在他和鄭文燦努力下，已解決聯外交通、水電及設廠投資協調，他也擔任地方與中央溝通的橋樑，展現中央地方合作的效率，未來台積電落腳龍潭，不只是桃園的期待、台灣的期待，更是世界的期待，其他競爭對手來做必需要花費好幾年，但是「我們做事，就是這幾年如期如質地完成」。

「中央地方同心同行，產業投資做得更好」，鄭文燦感謝蔡英文和蘇貞昌在中央大力協助，讓桃園、台灣產業升級，台商回流首選桃園已是趨勢，桃園投資金額佔了全國20%。他說，台灣半導體歷經40年的發展，未來桃園與新竹互補，將可讓科技廊道更加完善；而隨著龍科三期啟動，需要有更多基礎建設配合。鄭文燦並感謝鄭運鵬過去在立法院協助解決各項龍潭發展的難題，與市府團隊分進合擊，他表示，接下來中央地方會持續全力衝刺，讓台積電落腳龍潭這項計畫，在這幾年如期地完成。

▲鄭文燦表示，（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭文燦表示，接下來中央地方會持續全力衝刺，讓台積電落腳龍潭這項計畫，在這幾年如期地完成。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

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