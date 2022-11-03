《葬禮》流程爆出男主人小三偷情！大家詭異笑容迎接喪事

▲《葬禮》中，山崎努、高瀨春奈關係不單純。（圖／双喜）
▲《葬禮》中，山崎努、高瀨春奈關係不單純。（圖／双喜）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-11-03 17:39:32

日本導演伊丹十三擅長以戲謔的黑色喜劇手法嘲諷時事跟文化，生前擔任導演的10部作品獲獎無數，今年金馬影展也完整展出。其中《葬禮》跟《蒲公英》是伊丹十三首執導演筒的兩部電影，影展開賣立即售罄。

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▲山崎努跟宮本信子飾演夫妻。（圖／双喜）
▲山崎努跟宮本信子飾演夫妻。（圖／双喜）
1983年，伊丹十三的妻子宮本信子喪父，負責主導治喪事宜的伊丹十三發現「這是電影！」隔年隨即寫出劇本《葬禮》，51歲首次擔綱導演就一鳴驚人。該片許多角色帶著一絲詭異的笑容迎接喪事，預告片以詼諧步調帶出日本葬禮流程的繁文縟節，並且在莊重儀式的背後，暗藏男主人與小三偷情的環節。

《葬禮》故事講述夫妻井上和雨宮同為藝界紅星，某日兩人忙著拍廣告，雨宮的老家急電傳來噩耗：健檢連年正常的父親，竟因心臟病發驟逝。夫妻倆在大雨滂沱中連夜趕回鄉下，安撫難過的母親，並開始籌辦葬禮。或許是天人永隔太過突然，又或者日常早已習慣疏離，首次舉辦葬禮的眾人顯得手忙腳亂。不僅要扮演家族代表的莊重角色，撐過冗長無趣的繁瑣儀式，還有始料未及的不速之客，令井上頭痛不已。電影11月25日在台上映。

伊丹十三的第2部作品《蒲公英》則跟美食有關，導演曾說食物是最棒的電影元素，所以《蒲公英》便作為首部拉麵西部片，穿插各種跟美食有關的故事橋段，並且營造西部片的元素，比如有牛仔魂的英雄、對抗惡棍的見義勇為、放下愛慕離走高飛的男人等；《蒲公英》還將食物跟性結合在一起，唯美的性愛鏡頭大膽又不落俗套，像是預告片裡，役所廣司的「生雞蛋」之吻，直接又赤裸。

《蒲公英》故事講述地方媽媽蒲公英與兒子相依為命，獨力經營前夫留下來的拉麵店。無奈她用心有餘卻廚藝不精，馬虎的料理讓店內總是冷冷清清。一個下著大雨的夜晚，外表看似荒野遊俠，拉麵知識卻過於常人的五郎突然造訪，不僅替蒲公英解決鬧場奧客，更對她的拉麵提出實在評論。在蒲公英賭上一切的懇求下，五郎終於答應分享自己的絕學，帶領蒲公英展開逆轉人生的尋味大作戰。電影12月2日在台上映。

▲《蒲公英》中，役所廣司跟黑田福美有「生雞蛋」之吻。（圖／双喜）
▲《蒲公英》中，役所廣司跟黑田福美有「生雞蛋」之吻。（圖／双喜）

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