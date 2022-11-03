《葬禮》流程爆出男主人小三偷情！大家詭異笑容迎接喪事

我是廣告 請繼續往下閱讀
《葬禮》故事講述夫妻井上和雨宮同為藝界紅星，某日兩人忙著拍廣告，雨宮的老家急電傳來噩耗：健檢連年正常的父親，竟因心臟病發驟逝。夫妻倆在大雨滂沱中連夜趕回鄉下，安撫難過的母親，並開始籌辦葬禮。或許是天人永隔太過突然，又或者日常早已習慣疏離，首次舉辦葬禮的眾人顯得手忙腳亂。不僅要扮演家族代表的莊重角色，撐過冗長無趣的繁瑣儀式，還有始料未及的不速之客，令井上頭痛不已。電影11月25日在台上映。
伊丹十三的第2部作品《蒲公英》則跟美食有關，導演曾說食物是最棒的電影元素，所以《蒲公英》便作為首部拉麵西部片，穿插各種跟美食有關的故事橋段，並且營造西部片的元素，比如有牛仔魂的英雄、對抗惡棍的見義勇為、放下愛慕離走高飛的男人等；《蒲公英》還將食物跟性結合在一起，唯美的性愛鏡頭大膽又不落俗套，像是預告片裡，役所廣司的「生雞蛋」之吻，直接又赤裸。
《蒲公英》故事講述地方媽媽蒲公英與兒子相依為命，獨力經營前夫留下來的拉麵店。無奈她用心有餘卻廚藝不精，馬虎的料理讓店內總是冷冷清清。一個下著大雨的夜晚，外表看似荒野遊俠，拉麵知識卻過於常人的五郎突然造訪，不僅替蒲公英解決鬧場奧客，更對她的拉麵提出實在評論。在蒲公英賭上一切的懇求下，五郎終於答應分享自己的絕學，帶領蒲公英展開逆轉人生的尋味大作戰。電影12月2日在台上映。