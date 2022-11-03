台南第一選區新人「宣」布11/5競總成立「貿」出新未來

民進黨提名第一選區市議員候選人王宣貿，預定在 11 月 5 日 ( 六 ) 晚上 6 點，於新營區的東興路、東興六街口成立競選總部。王宣貿表示，他是民進黨在第一選區唯一提名的新人，他感恩鄉親先進的栽培，希望大家都能參與競總成立晚會給他鼓勵，讓他更有信心走完最後一哩選戰之路。

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王宣貿雖是新人，但初選期間民調隨即衝上第 2 ，僅次於現任市議員李宗翰，以政壇菜鳥之姿展現十足爆發力。競總成立當天許多大咖相偕站台，助選陣容氣勢堅強。嘉義縣長翁章梁與台南市長黃偉哲將首次同台力薦王宣貿，前農委會副主委李退之、在地立委賴惠員、資深全國黨代表林忠和以及此次全國輔選極受歡迎的蔡易餘，都將「師徒傳承」攜手為王宣貿讚聲。曾經擔任過民進黨台南縣黨部主委的現任立委郭國文亦將帶來副總統賴清德的祝福，市黨部主委潘新傳將親授戰旗。晚會由黃偉哲競選總部發言人台南市市議員邱莉莉擔任主持人，壓軸還有神秘嘉賓為王宣貿披上競選背帶。

王宣貿表示，今天是他正式宣布參選滿 1 年，這 1 年來感受良多。他每晚睡前都會回想今天一天遇到多少人、緊握過多少雙手。加上他有將拜訪過的人名記下來的習慣，翻看一本本記事本從一開始的 50 位、 100 位，逐漸累積到現在的上萬個姓名，這樣一步一腳印的踏實感，讓他更不悔自己當初參選的決定。

王宣貿又說，累積是堅定勤奮步伐的結果，這 1 年多來大家不吝肯定他的認真、打拚，讓他深切感受勤奮打拚的背後，充滿來自大家的愛與期待。