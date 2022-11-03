好天氣掰！今晚東北季風增強 週末「全台有雨」體感濕涼
今（3）日東北季風減弱，各地氣溫明顯回升，整體天氣在上半天也較穩定，不過中央氣象局提醒，今晚由於東北季風開始慢慢增強，基隆北海和、宜蘭等沿海地區又將有大雨或豪雨的發生，明（4）日起雨區會擴大，桃園以北的北台灣、東半部降雨機率提升，中南部也因為南方雲系北移會有零星降雨，不過整體「降雨強度」沒那麼高。預計這波東北季風增強會持續到下週日（11/6），週六（11/5）是影響最明顯的一天，各地低溫大約僅攝氏19~21度，感受又濕又冷。
中央氣象局預報員黃恩鴻指出，今晚上開始東北季風逐漸增強，東北部地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸有局部大雨發生的機率；明日起「雨區擴大但降雨強度略小」，桃園以北及東半部地區有短暫雨，新竹以南大致是多雲的天氣型態，不過要注意的是，由於日前包括奈格、榕樹颱風等殘留的雲系順著太平洋高壓西側被南風帶上來，因此中南部地區在週末水氣較多，向較於前幾週，降雨機率也提升，「全台都降雨」的情況可能在週末出現。
溫度部分，明日受東北季風影響，北部高溫降至攝氏22~24度、中南部和東半部攝氏26~29度；低溫全台各地約攝氏19~21度，中南部低區須注意日夜溫差；此外，東北季風將在週六影響最劇，週六北台灣高溫再降，只剩下攝氏約20~21度，加上降雨機率提高，整天都是「又濕又涼」的感覺。
而明日東北季風增強，氣象局也提醒，台南至桃園、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，新北、基隆北海岸及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，今（3日）晚則是雲林至新竹沿海空曠地區及澎湖、馬祖易有較強陣風，民眾請隨時留意最新天氣動態。