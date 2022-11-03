劉亞仁捲梨泰院慘案！譙酸民：狗叫聲比哭嚎的主人更響亮
南韓梨泰院上月29日發生大規模推擠、踩踏事故，造成156人枉死，172人受傷，事發後傳出現場民眾為爭睹名人導致慘案發生，影帝劉亞仁被點名當晚在場，隨即被經紀公司駁斥，指他早就搭機出國，劉亞仁今（3日）凌晨在IG寫下長文，提到「關不了的畫面，是因為它們將熄滅的生命當武器」、「狗叫聲比哭嚎的主人更響亮」，疑似對無的放矢的酸民開嗆。
劉亞仁以文青體抒發心境，配圖是燈火闌珊的夜景，他開頭寫下：「它們吃飯、運動、拉屎，甚至咯咯笑。我在追逐輝煌燦爛的東西時跌跌撞撞，放棄了躲避骯髒的東西，決定將自己浸入其中。我試著邁開我的步伐，卻寸步難行。」讓人聯想在表達無端捲入這起悲劇的心情。
「隨著年齡增長，時間的流逝會有所不同。眼淚更偷偷地流了下來。幾年過去了，事情發生了變化。以前吃飽的時候像往常一樣張開中指，現在我握緊了中指，以拳頭打在胸口。用曾經用力擊打的手打自己」、「我們在不知感恩和羞恥的情況下生活的時間越來越短，這是衰老嗎？」劉亞仁描述這幾年自己心境的轉變，以及對人心不古的哀嘆。
最後提及「關不了的畫面，是因為它們將熄滅的生命當武器、盾牌、素材、下酒菜、絆腳石。狗叫聲比哭嚎的主人更響亮」，痛批冷血輿論的意味明顯，文末語氣轉為溫暖，以「希望我可以透過點擊螢幕來觸摸痛苦的心。我愛你。我愛你。就像我需要的一樣。正是我放棄了什麼，我擁有什麼，以及我沒有什麼」作結，貼文發布不到半天，已有12萬人按讚。（編輯：楊穎軒）