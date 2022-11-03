大林煉油廠提事故調查報告 高市府：仍須檢討、繼續停工
中油大林煉油廠在上個月27日發生第三重油加氫脫硫工場爆炸起火工安事故，被要求在一周內提出事故調查報告，今（3）日下午高雄市副市長林欽榮率相關單位經召開會議檢視報告以及再到事故現場勘查後，市府勞工局表示，這起工安事故仍有多處管線系統、設備需做科技檢測及改善措施包含管理、制度、執行等面向之檢討，故維持勒令停工。
中油公司今日提出事故調查報告，研判因廢氣燃燒（Flare）系統管線腐蝕，造成案發當晚氫氣由洩漏點持續洩漏引發火災，經市府相關局處檢視報告各項內容，仍發現現場部分消防設備因災害受損，應再增設消防設備、廠內安全管理及保安監督等仍須強化從業人員教育訓練、Flare廢氣燃燒管線未提前辨識腐蝕減薄、人員操作應變教育訓練不足等項仍尚未改善完成，故仍請中油公司須依規定改善後，方得以復工。
林欽榮強調，針對中油公司所提之事故發生原因調查，中油公司應尋第三方公正單位參與並認可，經認可後提送復工申請，市府亦將邀請第三方專家、學者審查把關，經各方均審視無疑後才同意復工，並持續追蹤後續改善情形。
林欽榮進一步說明，中油公司所提出之災害事故調查報告，仍有部分疑點尚待釐清，包含管線應須以更科學之晶相分析以掌握確切的破損原因、氫氣洩漏後引燃之火源等，中油公司廢氣燃燒（Flare）系統管線檢測保養不足，應強化製程安全，辨識廢氣燃燒（Flare）管線完整性，將該管線列入安全關鍵性設備管理，故維持停工。