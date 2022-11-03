名家論壇》盧燕俐／如何搶賺00878與00731除息行情？

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這回00878將在11月16日除息，預計配發金額每單位0.28元，以11月3日收盤價15.78元計算，單季配息殖利率高達1.77％，加總前三季的0.3、0.32與0.28元，累計全年配息1.18元，令許多投資人滿意。
不過，受全球股市走空的影響，00878今年來下跌17.48％，雖比大盤指數重挫的28.1％，要來的相對抗跌，但能否跟以往一樣，繼續保持快速填息的紀錄，業界都很矚目。
同樣的，00731雖然2018年才成立，但績效突出，今年來僅小跌9.76％，拿下所有高息ETF的冠軍，也略贏排名第二名00713(元大高息低波)的-14.61％。目前採年配息，將在11月17日除息，預計配發每單位2.8元，以11月3日收盤價53.15元計算，殖利率也高達5.27％。
那麼，該如何搶賺00878與00731的除息行情呢？我個人建議可以從幾個角度來思考~
- 偏好高息電子就選00878，偏好金融就選00731。因為00878的成分股中，電腦周邊與通信占比約35％，金融約25％；相反的，00731金融佔比高達35％，比電腦周邊與通信的28％還要來的高，投資人可就自身偏好進行選擇。
- 如果就標準差與夏普值比較，00731與00878不分上下。由於00878才成立兩年多，就現有數據來看，去年的標準差是9.93％，夏普值是0.66，與00731的標準差11.36％、夏普值0.67相比，其實沒有太多差異。也許等幾年過後，再來比較更有意義。
- 溢價超過2％以上，切忌追高。過往熱門ETF上市之後，不少新手投資人流於跟風，即使溢價3％也追買，隨著市場回歸理性，價格大跌，就只能住在套房好一陣子。
- 台股跌深會有反彈，但反彈非回升，高息ETF仍需以時間等待獲利。台股這波從高點18619下殺到12629，將近六千點，近期嘗試站回萬三，跌深就是最大利多，總有反彈契機，但美國暴力升息態勢不變，高股息ETF短線雖也有反彈機會，但要期待大漲爆賺並不容易。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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