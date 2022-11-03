名家論壇》盧燕俐／如何搶賺00878與00731除息行情？

▲今（2022）年台股大幅修正，但高股息ETF人氣不減，許多存股族還是勇於進場加碼。（圖／NOWnews資料照片）
▲今（2022）年台股大幅修正，但高股息ETF人氣不減，許多存股族還是勇於進場加碼。（圖／NOWnews資料照片）

文／盧燕俐

2022-11-03 18:46:16

高股息ETF已成了國人的最愛，尤其近期有兩檔將除息，今年來績效逆勢抗跌，年化配息率又超過5％，因而引起市場上熱烈的討論。這兩檔ETF分別是00878(國泰永續高股息)，與00731(FH富時台灣高息低波)。

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在現有10檔高股息ETF中，00878是唯一標榜納入ESG作為篩選門檻，且採季配息，15元的掛牌價深受小資喜愛，整體規模也一路往前衝，受益人數已突破70萬人大關，僅次於「國民ETF」0056的85萬人。

這回00878將在11月16日除息，預計配發金額每單位0.28元，以11月3日收盤價15.78元計算，單季配息殖利率高達1.77％，加總前三季的0.3、0.32與0.28元，累計全年配息1.18元，令許多投資人滿意。

不過，受全球股市走空的影響，00878今年來下跌17.48％，雖比大盤指數重挫的28.1％，要來的相對抗跌，但能否跟以往一樣，繼續保持快速填息的紀錄，業界都很矚目。

同樣的，00731雖然2018年才成立，但績效突出，今年來僅小跌9.76％，拿下所有高息ETF的冠軍，也略贏排名第二名00713(元大高息低波)的-14.61％。目前採年配息，將在11月17日除息，預計配發每單位2.8元，以11月3日收盤價53.15元計算，殖利率也高達5.27％。

那麼，該如何搶賺00878與00731的除息行情呢？我個人建議可以從幾個角度來思考~

  1. 偏好高息電子就選00878，偏好金融就選00731。因為00878的成分股中，電腦周邊與通信占比約35％，金融約25％；相反的，00731金融佔比高達35％，比電腦周邊與通信的28％還要來的高，投資人可就自身偏好進行選擇。
  2. 如果就標準差與夏普值比較，00731與00878不分上下。由於00878才成立兩年多，就現有數據來看，去年的標準差是9.93％，夏普值是0.66，與00731的標準差11.36％、夏普值0.67相比，其實沒有太多差異。也許等幾年過後，再來比較更有意義。
  3. 溢價超過2以上，切忌追高。過往熱門ETF上市之後，不少新手投資人流於跟風，即使溢價3％也追買，隨著市場回歸理性，價格大跌，就只能住在套房好一陣子。
今年台股走空，較不容易發生大幅溢價情況，但仍要提醒讀者，下單前，在投信官網查詢一下完整的折溢價資訊，才有利於進行最後的投資決策。

  1. 台股跌深會有反彈，但反彈非回升，高息ETF仍需以時間等待獲利。台股這波從高點18619下殺到12629，將近六千點，近期嘗試站回萬三，跌深就是最大利多，總有反彈契機，但美國暴力升息態勢不變，高股息ETF短線雖也有反彈機會，但要期待大漲爆賺並不容易。
投資人布局這類ETF應有正確心態，除了穩健領息之外，以目前多變的國際金融情勢，用時間與耐心，等待較長的獲利，應是最可靠安全的作法！


●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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