七股兒福中心開幕　黃偉哲拚友善育兒環境打政績牌

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黃偉哲表示，七股兒童福利服務中心幫助大北門區注入育兒量能，因為很多七股年輕人在外工作，孩子就交給阿公阿嬤帶，但有時長輩也會有忙碌的時間，這時就需要政府幫忙提供好的育兒場域，解決地方需求。
黃偉哲說明，七股兒童福利服務中心總共有100坪的空間，包含建築及開辦，總經費為1200萬，由市府跟中央爭取到1千萬。為了爭取新手爸媽的支持，黃偉哲以具體的執行力、行動力，讓台南持續朝向「獎勵生、協助養、好好教」的目標前進。透過端出更多細膩的建設和照顧措施，回應家長們的殷切期待，政績不言而喻。
黃偉哲擔任市長任內創設了12處親子悠遊館、12處公托家園，公設民營的托嬰中心建置達15處。全市1543名保母，加入準公共化的簽約率達98.8%；而全市86家托嬰中心，100%均全數參加，在推動準公共化育兒上，成績亮眼。
台南今年還推動產前「居家安胎補助」，每人最高補助1萬2500元，透過安胎服務，幫助懷胎的媽媽準備餐食，或請護理師到宅訪視跟諮詢，提前替媽媽的生產做準備。至於南科爸媽期盼已久的「夜間臨托服務」已於今年8月正式在善化開辦「東關公托家園」。截至9月底為止，已提供46案的服務，家長滿意度極高。
在育兒津貼方面，南市政府今年8月配合中央政策加碼，將育兒津貼調高至每月至少5,000元，托育補助也調整為每月至少8,500元。考慮疫情對家長造成的經濟負擔，在財政許可之下南市府加發防疫金補貼爸媽，家中有未滿6歲之嬰幼兒且符合資格者，皆可領到1000元的津貼，經費已於9/29入帳，讓爸媽能用於購置孩子所需的防疫及衛生用品等。
距離年底投票僅剩不到1個月的時間，黃偉哲不甩對手陣營不斷發動金錢加碼攻勢，以穩健態度持續兌現「活力台南，全齡照顧」政見，繼續拚台南友善的育兒環境，爭取年輕爸媽支持，不隨對手肆意加碼起舞，以此繼續爭取更多市民朋友的支持。