七股兒福中心開幕　黃偉哲拚友善育兒環境打政績牌

台南市長黃偉哲今（ 3 ）日主持台南七股的兒童福利服務中心開幕典禮，主題設計為「海的孩子」，貼合七股風俗民情。一樓5 0 坪空間設置托育家園，可以收 12 名孩童；二樓 50 坪空間為親子悠遊館，適合大人溜小孩。

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黃偉哲表示，七股兒童福利服務中心幫助大北門區注入育兒量能，因為很多七股年輕人在外工作，孩子就交給阿公阿嬤帶，但有時長輩也會有忙碌的時間，這時就需要政府幫忙提供好的育兒場域，解決地方需求。

▲台南市長黃偉哲今（3）日主持台南七股的兒童福利服務中心開幕典禮（圖／記者林怡孜攝，2022,11,03）

黃偉哲說明，七股兒童福利服務中心總共有 100 坪的空間，包含建築及開辦，總經費為 1200 萬，由市府跟中央爭取到 1 千萬。為了爭取新手爸媽的支持，黃偉哲以具體的執行力、行動力，讓台南持續朝向「獎勵生、協助養、好好教」的目標前進。透過端出更多細膩的建設和照顧措施，回應家長們的殷切期待，政績不言而喻。

黃偉哲擔任市長任內創設了 12 處親子悠遊館、 12 處公托家園，公設民營的托嬰中心建置達 15 處。全市 1543 名保母，加入準公共化的簽約率達 98.8% ；而全市 86 家托嬰中心， 100% 均全數參加，在推動準公共化育兒上，成績亮眼。

台南今年還推動產前「居家安胎補助」，每人最高補助 1 萬 2500 元，透過安胎服務，幫助懷胎的媽媽準備餐食，或請護理師到宅訪視跟諮詢，提前替媽媽的生產做準備。至於南科爸媽期盼已久的「夜間臨托服務」已於今年 8 月正式在善化開辦「東關公托家園」。截至 9 月底為止，已提供 46 案的服務，家長滿意度極高。

在育兒津貼方面，南市政府今年 8 月配合中央政策加碼，將育兒津貼調高至每月至少 5,000 元，托育補助也調整為每月至少 8,500 元。考慮疫情對家長造成的經濟負擔，在財政許可之下南市府加發防疫金補貼爸媽，家中有未滿 6 歲之嬰幼兒且符合資格者，皆可領到 1000 元的津貼，經費已於 9/29 入帳，讓爸媽能用於購置孩子所需的防疫及衛生用品等。

▲七股兒福中心一樓50坪空間設置托育家園，可以收12名孩童（圖／記者林怡孜攝，2022,11,03）