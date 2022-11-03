王瞳被色狼襲胸嚇哭　程予希連看6個月下體：不敢動

▲左起謝佳見、程予希、王瞳、吳東諺、沈建宏出席《決勝的揮拍》首播記者會。（圖／民視）
▲左起謝佳見、程予希、王瞳、吳東諺、沈建宏出席《決勝的揮拍》首播記者會。（圖／民視）

記者羅凌筠/台北報導

2022-11-03 18:41:352022-11-03 20:19:33

「五虎將」謝佳見、程予希、王瞳、吳東諺、沈建宏今（3）日出席民視《決勝的揮拍》首播記者會，程予希劇中勇敢揪出色狼，她透露自己在學生時期狂遇變態，連續半年1個月至少2次，一名男子對著她敞開風衣露下體，還有猥褻行為，「以前會嚇到不敢反應，在原地一動不動，不敢坐公車最後面，現在比較會勇敢制止，直接用包包揍人。」

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▲程予希連遇色狼「打開風衣露下體」半年。（圖／民視）
▲程予希連遇色狼「打開風衣露下體」半年。（圖／民視）
王瞳在未滿20歲的少女時代，也遇過變態埋伏住家1樓，坐在摩托車上，等王瞳路過出手襲胸，王瞳驚魂未定說：「連尖叫都來不及，隔天進棚跟朋友講到哭。」劇中她和程予希都愛謝佳見，她自己曾經和同班好友愛上同個轉學生，告白後卻被轉學生羞辱：「我沒有喜歡妳，因為妳那時候很胖。」事後王瞳還發現他早跟好友交往了。

程予希拿到金鐘獎，家裡開的早餐店豆漿打5折慶祝，這次在《決勝的揮拍》飾演羽球選手，她惡補戴資穎比賽影片，揣摩高手的打球英姿，她在戲裡勇於追求謝佳見，有一幕重頭戲，她狠打謝佳見10個巴掌，「我很少打巴掌，見哥教我怎麼打，我有一顆鏡頭打很大聲，導演愣住。」

謝佳見剛從家鄉馬來西亞回台灣3個禮拜，他說這趟回馬來西亞才陪爸爸2天，爸爸就飛往新幾內亞，而他因為嗜吃馬來西亞美食，增胖了4公斤。遺憾的是過世20年的媽媽長眠新加坡，工作忙碌的謝佳見7年沒回去新加坡祭拜媽媽，讓他覺得不捨。

戲裡他飾演一個為母復仇的羽球高手，問他真實生活中曾經報過仇嗎？謝佳見笑認自己是和平主義者，「把自己變得更好，讓年輕時候看不起我的人改觀，就是報仇了吧。」

▲謝佳見7年沒回新加坡祭拜媽媽，感嘆時間不夠用。（圖／民視）
▲謝佳見7年沒回新加坡祭拜媽媽，感嘆時間不夠用。（圖／民視）
《決勝的揮拍》邀請到艾成客串，拍攝過程中恰逢艾成離世，劇組刪減王瞳戲分，讓她處理老公後事，「五虎將」在群組天天鼓勵問候她，王瞳感動說：「感覺到大家的心跟我同在，拍攝過程不在劇組，大家受傷我也很心疼，一回劇組拍完殺青戲，大家都擁抱我。」

吳東諺是運動員出身，本來以為拍攝羽球比賽沒什麼，沒想到訓練之後，到劇組第一天拍戲，光一個殺球動作，連續原地起跳3分鐘就腿軟，不得不向導演求饒投降。沈建宏為戲吃胖8公斤，到現在殺青後運動飲食控制，瘦了6公斤，身穿一套紅色西裝閃亮現身，沈建宏表示走到現場一度變化太大沒人認出，讓他直說很開心。

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