王瞳被色狼襲胸嚇哭　程予希連看6個月下體：不敢動

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程予希拿到金鐘獎，家裡開的早餐店豆漿打5折慶祝，這次在《決勝的揮拍》飾演羽球選手，她惡補戴資穎比賽影片，揣摩高手的打球英姿，她在戲裡勇於追求謝佳見，有一幕重頭戲，她狠打謝佳見10個巴掌，「我很少打巴掌，見哥教我怎麼打，我有一顆鏡頭打很大聲，導演愣住。」
謝佳見剛從家鄉馬來西亞回台灣3個禮拜，他說這趟回馬來西亞才陪爸爸2天，爸爸就飛往新幾內亞，而他因為嗜吃馬來西亞美食，增胖了4公斤。遺憾的是過世20年的媽媽長眠新加坡，工作忙碌的謝佳見7年沒回去新加坡祭拜媽媽，讓他覺得不捨。
戲裡他飾演一個為母復仇的羽球高手，問他真實生活中曾經報過仇嗎？謝佳見笑認自己是和平主義者，「把自己變得更好，讓年輕時候看不起我的人改觀，就是報仇了吧。」
《決勝的揮拍》邀請到艾成客串，拍攝過程中恰逢艾成離世，劇組刪減王瞳戲分，讓她處理老公後事，「五虎將」在群組天天鼓勵問候她，王瞳感動說：「感覺到大家的心跟我同在，拍攝過程不在劇組，大家受傷我也很心疼，一回劇組拍完殺青戲，大家都擁抱我。」
吳東諺是運動員出身，本來以為拍攝羽球比賽沒什麼，沒想到訓練之後，到劇組第一天拍戲，光一個殺球動作，連續原地起跳3分鐘就腿軟，不得不向導演求饒投降。沈建宏為戲吃胖8公斤，到現在殺青後運動飲食控制，瘦了6公斤，身穿一套紅色西裝閃亮現身，沈建宏表示走到現場一度變化太大沒人認出，讓他直說很開心。