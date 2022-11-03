巷仔內／從學歷打到隱私　藍綠聯手只為不讓高虹安勝選？

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細數近日遭到揭露的助理事件，包括「高虹安聘用自己男友擔任助理」、「高虹安疑似以男友為人頭詐領助理費」、「助理薪資回捐民眾黨」以及「高虹安疑似介入李姓男子的婚姻」。
細究之，前三項其實毫無爭議，只要好好解釋清楚便罷。聘用自己的男友擔任助理一事其實並不違法，多數民意代表都有聘用親戚作為公費助理或辦公室主任的狀況，重點在於聘用親戚擔任公費助理，常常是民代「詐領助理費」的起手式。而現階段高虹安的男友李姓男子，在掛名高虹安辦公室助理期間，確實有擔任助理的相關工作情況與充分事證，而並非像之前遭到起訴的議員林穎孟，同樣把男友掛名為辦公室助理，但男友卻不在台灣。
既然確定李男擔任助理，也行助理之實，「助理費回捐民眾黨」也就沒有違法的問題。根據政治獻金法指出，國人每年可捐贈30萬政治獻金給特定政黨。而李男則是分別在109年年底與110年年中各捐贈30萬元給民眾黨，無論這60萬政治獻金，是否為李男在擔任高虹安助理期間領的薪水，要捐給民眾黨，也是李男個人自由，只要有工作事實，且是合法取得的薪水，要怎麼使用自己的薪水，難道不是個人自由？
至於高虹安疑似介入他人婚姻的指控，就算撇除李男「7年前就已離婚」的聲明，退一百步來說，藍綠兩黨「婚外情、偷吃」的政治人物可不在少數，且多數甚至還活躍在政壇與螢光幕前。俗話說清官難斷家務事，若已經難以在是非對錯相關問題上找出高虹安的瑕疵，而是得從私人領域、觀感問題上對高虹安進行人格毀滅，只能說一場選戰打到格調全失，藍綠兩黨的手段與做法，民眾都看在眼裡。