巷仔內／從學歷打到隱私　藍綠聯手只為不讓高虹安勝選？

▲藍綠兩黨近日來聯手攻擊民眾黨新竹市長候選人高虹安，無非就是忌憚高虹安的民調領先，擔心其一路順利當選新竹市長。（資料照／翻攝自高虹安臉書）
▲藍綠兩黨近日來聯手攻擊民眾黨新竹市長候選人高虹安，無非就是忌憚高虹安的民調領先，擔心其一路順利當選新竹市長。（資料照／翻攝自高虹安臉書）

記者丁上程／特稿

2022-11-03 20:47:11

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日成為選戰焦點，其聘用男友擔任國會助理一事，甚至連交往相關私領域事項，也被搬上檯面成為藍綠兩黨攻擊目標。而高虹安宣布參選新竹市長至今，從論文學位到北一女中的入學資格，從上過補習班到資策會實習問題，現在就連男朋友擔任助理、男友的前段婚姻，都被掀出來討論。藍綠兩黨為了不讓高虹安勝選，攻擊範圍廣大且細微，原因莫過於高虹安於新竹市穩居第一的民調。

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身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，曾經對外表示自己因為「停發重陽敬老金」一事，讓藍綠兩黨能夠在台北市議會合作；而現在柯文哲的子弟兵高虹安，則因為宣布參選新竹市長至今，都維持著相當穩定且領先的民調，眼見若再不做些什麼，高虹安很有可能就穩定且順利地當選，因此藍綠兩黨也不約而同以高虹安作為的攻擊目標。

細數近日遭到揭露的助理事件，包括「高虹安聘用自己男友擔任助理」「高虹安疑似以男友為人頭詐領助理費」「助理薪資回捐民眾黨」以及「高虹安疑似介入李姓男子的婚姻」

細究之，前三項其實毫無爭議，只要好好解釋清楚便罷。聘用自己的男友擔任助理一事其實並不違法，多數民意代表都有聘用親戚作為公費助理或辦公室主任的狀況，重點在於聘用親戚擔任公費助理，常常是民代「詐領助理費」的起手式。而現階段高虹安的男友李姓男子，在掛名高虹安辦公室助理期間，確實有擔任助理的相關工作情況與充分事證，而並非像之前遭到起訴的議員林穎孟，同樣把男友掛名為辦公室助理，但男友卻不在台灣。

既然確定李男擔任助理，也行助理之實，「助理費回捐民眾黨」也就沒有違法的問題。根據政治獻金法指出，國人每年可捐贈30萬政治獻金給特定政黨。而李男則是分別在109年年底與110年年中各捐贈30萬元給民眾黨，無論這60萬政治獻金，是否為李男在擔任高虹安助理期間領的薪水，要捐給民眾黨，也是李男個人自由，只要有工作事實，且是合法取得的薪水，要怎麼使用自己的薪水，難道不是個人自由？

至於高虹安疑似介入他人婚姻的指控，就算撇除李男「7年前就已離婚」的聲明，退一百步來說，藍綠兩黨「婚外情、偷吃」的政治人物可不在少數，且多數甚至還活躍在政壇與螢光幕前。俗話說清官難斷家務事，若已經難以在是非對錯相關問題上找出高虹安的瑕疵，而是得從私人領域、觀感問題上對高虹安進行人格毀滅，只能說一場選戰打到格調全失，藍綠兩黨的手段與做法，民眾都看在眼裡。

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