巫苡萱才加入《衝衝衝》主持 攜手4啦啦隊女神迎新挑戰
巫苡萱、林可、孟潔、慈妹和心璇，5位啦啦隊女神組成「Predator Girls」應援女團，以酷冷時尚造型化身電競啦啦隊，出席宏碁電競活動，還加碼表演專屬應援加油舞。
林可本身是電競實況主，參加過射擊遊戲競賽，也參與過LOL的比賽轉播，她覺得當電競選手跟職業運動員一樣，要有強大的意志力、高標準的要求，反覆的練習，還有對抗失誤挫折的信念，在公開競賽時，才能夠克服緊張、發揮原本的實力。而剛宣布新加入《天才衝衝衝》、同時有自製YT頻道節目、棒球啦啦隊，現在又成為Predator Girls的巫苡萱，在多元身分轉換之下，接下活動後仍游刃有餘，「我可以分享經驗、又可以為選手加油，珍惜每個自我挑戰的機會、無所畏懼，跟這次的選手們共勉。
孟潔形容這次的電競造型帥氣、高冷，「舞蹈編曲與過往職棒啦啦隊風格很不同，可以讓大家看到不同的我們，十分開心有機會參與這個女團組合。北市大動藝系街舞組畢業的慈妹，在舞蹈表演持續精進，跟選手一樣，在自己的領域不停對戰磨練技巧，讓專業讓大家看得到。而才加入啦啦隊的心璇，很開心成為Predator Girls的一員，「我首次在廣告中亮相，過程中與成員互動練舞拍攝影片，就像電競選手一樣需要團隊默契，透過投入跟磨合才能展現最好的成果。」