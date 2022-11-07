雙11優惠檔期開跑　全家商品下殺5折起再抽百萬現金

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雙11絕對不能沒有的，就是業者的商品優惠折扣了，全家便利超商今年從店舖端就讓民眾很有感，從即日起到15號，不僅百項商品加11元多一件，全家5康康更是放大優惠，周末五六日，推5樣商品最低5折起，另外隨買跨店取更是每天早上10點推出限時限量搶購商組，另外，下廚需要的幫手「全家煮煮」也推出首購優惠以及特價商組只要111元起。
不只這樣，結合全+1商城，也推出雙11主題館，限時夯品折扣下殺之外， 全館累積滿額1111元還會再送出咖啡券；全家行動購也在這次優惠活動中，指定商品都有7折起的優惠與特價商組。
全渠道加碼抽獎！搶當百萬幸運兒
為了加大民眾購物誘因，這次活動檔期期間，全家全渠道消費只要單筆滿111元，報會員電話或使用行動支付，就能參加抽獎活動，不僅每天抽一台價值超過7萬元的SYM機車，在活動結束後還會抽出現金100萬頭獎一名，會員不限抽獎次數，買得越多、機率越高。
消費滿額還送購物金！限量5萬名
為了增加全盈+PAY的覆蓋率，全家活動期間也特別推出，只要累積消費滿1111元，且使用全盈+PAY支付，就送出111元的購物金，限量5萬名，民眾想要大賺回饋優惠疊加優惠，就要把握機會累積消費了！
邊玩遊戲邊賺優惠 免費咖啡、買1送1自己抽
最後，為了增加民眾趣味性，全家還提供了百萬份的優惠大放送，要讓民眾在輪盤遊戲中取得，只要加入全家LINE官方帳號玩輪盤遊戲，每人每天有一次抽獎機會，必勝客不到半價享速食套餐優惠券，網購時常搶購一空的肯德基蛋撻超殺組優惠券、屈臣氏50元門市可使用的優惠券及大戶屋等甜點半價優惠券，現在不用花錢搶購，通通有機會帶回家，甚至還有免費Let’s Café，吸引民眾紛紛想要試試手氣。
不只LINE遊戲互動，透過全家APP輪盤遊戲也有抽獎好康，從康普茶葡柚蜜香、bonaqua怡漾鹼性離子水，到免費Let’s Café等多項好禮優惠，也通通能夠抽回家。
備戰雙11檔期，超商業者給足優惠誠意，想要趁機囤貨、購物的民眾，還得提前了解優惠活動，替年末的荷包好好省點錢。
雙11當天優惠必搶 特濃拿鐵、仙女紅茶、霜淇淋1111超值組合開搶！
雙11當日「全家」會員最喜愛的隨買跨店取推出限定5日優惠，11/11-11/15購買仙女紅茶44杯、大杯特濃經典美式32杯、大杯特濃經典拿鐵28杯或Fami!ce全家霜淇淋(口味不限)33支，皆享1,111優惠價；等同購買特濃拿鐵可省下700元，仙女紅茶每杯只要25元，Fami!ce全家霜淇淋則35元有找，正是貯存每日精神糧食大好時機！
雙11當日還有，全家行動購抽回饋訂單100%購物金，全館1日免運券限量領!且最後一小時全館85折，把握限時聰明省的機會！