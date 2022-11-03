板橋總部成立林佳龍視訊現身　喊「換人換黨做做看」

民進黨新北市長候選人林佳龍今（3）日晚間舉行板橋區競選總部成立大會，確診隔離的林佳龍透過視訊致詞，提及新北雖是直轄市但建設與福利確不及其他縣市，建設中央要做但地方不配合會事倍功半，也提到自己擔任交通部長時對新北的努力，包括基隆捷運、交流道堵塞的問題等，稱新北市長侯友宜在地12年，給國民黨17年的時間，應該換人換黨做看看，自己能夠承擔，讓「新北大翻新」成為大台北的雙子星城市。
林佳龍指出，新北建設跟福利沒有比其他縣市好，建設中央要做但地方配合不好，會事倍功半，這部分板橋最有感，例如前瞻基礎建設200億元，新北就拿了41億元要打造23座立體停車場，但至今23座有一半都還沒有標出去，行政旅效率很不好，交通部很支持新北，包括捷運千億元預算，但進度都在拖延，若自己擔任新北市長，就會知道「眉角」在哪裡。
此外自己擔任交通部長時，還做了包括基隆捷運，將輕軌提升到中運量，可以解決汐止通基隆、南港與內湖的交通問題，若遇上國道坍方問題，相信會有很好的疏運方式，另台灣10條堵塞的交流道，新北就占了3條，包括林口、五股與土城金龍交流道，都是自己幫忙解決，汐止有增設了交流道，首都圈交通一定要立體化才能把交通做好。
林佳龍說，新北在侯友宜的執政下很內向，不太了解國際的交流，但新北平均所得卻被桃園狠狠甩在後面，強調侯友宜在新北12年，國民黨已執政我17年，應該要換人做做看，自己能夠承擔，「新北大翻新」成為大台北的雙子星城市。