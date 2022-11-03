梁佑南母親失智「拿菜刀狂砍」　忘關瓦斯被鄰居當神經病

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面對失智需要照顧的母親，梁佑南的姐姐們開始輪流照顧，「媽媽跟大姐住時，白天由姐夫照顧，午睡時間姐夫怕媽媽亂跑把大門鎖住，媽媽想出去竟然拿菜刀砍門鎖，為了阻止媽媽，姐夫反被菜刀割傷。」母親趁亂跑回原本獨居的家中，因未帶鑰匙請警衛叫來鎖匠開門，但有過曾經在家中忘了關瓦斯的經驗，她說：「社區鄰居們把我媽媽看成神經病不讓她進到家裡，甚至報警來了救護車，把我媽媽五花大綁強制送醫。」
母親入院後被分配在精神病房，梁佑南十分心疼，但也必須依賴專業醫療的照護，梁佑南說有一次在醫院陪母親睡覺，半夜時突然感覺臉上有熱氣，睜開眼看到別的病患貼近著看她，讓她驚嚇大叫，梁佑南決定將母親改送到護理之家，未料碰到護理人員粗心，忽略母親高燒不退半夜，無法自主呼吸，隔日緊急入院還險些病危，梁佑南與家人深覺不妥，重新尋找最後選定目前居住的護理之家。
疫情期間無法到院探望重度失智的母親，梁佑南與家人大多透過視訊關心，某次在護理人員協助下，梁佑南跟姊姊隔著病房窗戶終於探望到母親，「媽媽側躺雙手環抱，照服員說旁邊是3個洋娃娃，我以為那3個洋娃娃代表她的3個女兒，沒想到媽媽的記憶是停留在以前幫我照顧我的3個孩子。」說到此處，梁佑南忍不住哽咽：「希望媽媽當一個快樂的失智老人，如果哪一天時間到了，希望妳能快樂的去找爸爸。」