澳洲2000億元買C-130J運輸機　國軍還在排隊等升級

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1980年代初期，美國雷根政府批准售台C-130H運輸機，首批編號1301~1312的12架C-130H運輸機在1986年底返台服役；1995年空軍獲得第2批4架C-130H運輸機、1997年獲得第3批4架運輸機。空軍另外採購一架C-130H，由美國廠商改裝電戰設備，成為C-130HE「天干機」。
除編號1310的C-130H運輸機於1997年10月10日國慶日墜毀於台北松山機場外，其餘19架C-130H組成的運輸機隊成為空軍空運主力。C-130H為國軍唯一的一款中型運輸機，主要任務用於國軍人員與物品運送外，還要協助交通部疏運外離島民眾。除了飛南沙太平島需要4個小時以上航程外，其餘台灣本島與離島運輸多在1個小時飛行時間之內，因為起降次數頻繁，平均每日起降5次以上，雖然C-130H發動機未達使用期限，但機體的金屬結構卻已出現金屬疲勞與鏽蝕。
空軍C-130運輸機服役多年，首批返台服役的運輸機機齡已達到38年，空軍內部不時就有C-130運輸機整體性能提升的計畫，但都因為空軍預算優先用於採購新式戰機或是用於戰機升級，遭排擠而延宕至今。立院外交及國防委員會去年在審議年度國防預算時，做成要求國防部執行C-130運輸機性能提升計畫的決議，包括：機體結構延壽丶航電數位化系統丶全球定位系統（GPS）及自我防禦系統，以提升飛航安全及防禦能力。
空軍證實，「C-130型機性能提升案」已核定納「國軍111年至115年兵力整建計畫」中執行，已規劃優先執行C-130運輸機航電系統提升案，以符合國際民航組織（ICAO）規範，後續再將自我防衛能力納入評估。