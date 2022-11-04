聯準會升息、鮑爾放鷹！全球前500大富豪身家蒸發1.9兆
美國聯準會（Fed）2日宣布，再度升息3碼，主席鮑爾（Jerome Powell）更坦言，談論何時停止升息言之過早，不只美國股市應聲下跌，連帶也影響全球富豪身家，蒸發約590億美元（折合新台幣約1.9兆）。
根據《彭博社》報導，在鮑爾2日發表鷹派談話前，美國股市正接近6週以來最高水平，不過隨著鮑爾的發言，粉碎投資者對聯準會鬆綁貨幣政策的希望，不只影響美股表現，「彭博億萬富豪指數」（Bloomberg Billionaires Index）排行榜中的前500名富豪，公開持有之財產更在1個半小時內直接蒸發約590億美元。
以目前的全球首富馬斯克（Elon Musk）為例，其財富週三蒸發約90億美元（折合新台幣約2900億）；亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeffrey Bezos）則失血約48億美元（折合新台幣約1500億）；微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）、Google創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin），也都在同一天各損失超過20億美元（折合新台幣約645億）。
報導並提到，隨著美國這場堪稱數十年來最激進的升息行動，這群億萬富翁的集體淨資產，今年已經縮水超過3000億美元（折合新台幣約9.64兆）。