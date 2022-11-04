林青霞68歲了！凍齡美顏配浮誇蛋糕　「開心得不得了」

▲影壇巨星林青霞慶祝68歲生日。（圖／翻攝自林青霞微博）
▲影壇巨星林青霞慶祝68歲生日。（圖／翻攝自林青霞微博）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-04 09:41:412022-11-04 09:55:40

「永遠的東方不敗」林青霞1994年嫁給富商邢李㷧後淡出影壇，僅偶爾出席公開活動，2019年曾來台為舊作《滾滾紅塵》數位修復版宣傳，近日榮獲香港大學頒發的「名譽社會科學博士」學位，她昨（3日）歡度68歲生日，與博士帽造型蛋糕合影，「開心得不得了！」

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林青霞今凌晨在微博發文向外界分享慶生喜悅，一連換了兩套紅色新裝拍照，連蛋糕也有兩顆，她頂著微捲短髮，略施脂粉，綻放雀躍的笑容，氣色和狀態好到不能再好，林青霞寫下生日願望：「天下太平！世界和平！」 ​​​

▲年近70歲的林青霞保養有道。（圖／翻攝自林青霞微博）
▲年近70歲的林青霞保養有道。（圖／翻攝自林青霞微博）
其中一顆友人送的生日蛋糕，以博士帽及書本組合而成，林青霞解釋：「祝賀我拿博士學位和生日出的第四本書《青霞小品》，開心得不得了！」粉絲留言：「姐姐拿獎拿到手軟」、「希望大家透過她美的外貌看到她更加美好的品質、天賦和才華」、「又美又有才」、「笑起來太美了」！

▲林青霞和博士帽、書籍造型蛋糕合照。（圖／翻攝自林青霞微博）
▲林青霞和博士帽、書籍造型蛋糕合照。（圖／翻攝自林青霞微博）
林青霞位於香港飛鵝山、價值港幣11億元（約台幣42億元）的豪宅7月初發生大火，財損嚴重，所幸無人受傷，10月中香港大學宣布授予她名譽博士，表彰其在藝術文化上優異的表現及對社會的貢獻，林青霞難掩內心喜悅，「我興奮的一直笑一直笑，拚命說自己不夠格得到榮譽博士這個榮銜。冷靜下來後，我告訴自己我要加倍提升自己，在各方面努力學習進步，讓自己配得上港大給我的這個榮譽。」

好事接著來，月底林青霞第三本著作《鏡前鏡後》獲得「第16屆香港中文文學雙年獎」散文組推薦獎，轉戰文壇的成就有目共睹，她表示：「我經常把自己比做苦行僧，因為感覺自己沒有才華，只有埋頭苦幹，希望做到勤能補拙，結果電影拍了18年得到金馬影后。文章也是寫了18年才獲得了肯定，這對我的意義實在是太重大了。演戲和寫作都是邊做邊學，之前沒有接觸過。這證明了，只要設定目標，勇往直前，終歸會有意想不到的收穫。」（編輯：楊穎軒）

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