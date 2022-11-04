宜蘭民調曝！江聰淵34.9％小幅領先　近3成認林姿妙適任

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同樣的現象也出在「看好度」和「適任度」上。民調顯示，在「看好度」部分，林姿妙雖然以42.2％領先江聰淵的28.1％，但當問及「林姿妙因為涉嫌貪污、洗錢等違法行為被起訴，請問您認為林姿妙適不適合擔任縣長」的「適任度」問題時，有38.3％民眾認為不適合，僅有28.8％認為適合，若再以政黨認同交叉分析，會發現即使是國民黨支持者，對於林姿妙的支持度雖有高達83.1％、但適任度卻跌到只有73.1％。
協會秘書長王智盛分析，由於本次民調執行時間適逢前一日（10月31日）林姿妙和其女兒涉貪案的首次開庭，再次引起輿論及宜蘭民眾的關注，或許宜蘭民眾對貪腐、廉能的觀感都會反映在此次的民調之上。
王智盛也說，因為自前縣長陳定南以來，宜蘭以「廉能」聞名全國，林姿妙和她的女兒都因涉貪被起訴，除了縣長個人涉貪，恐還有家人干政之嫌。因此儘管林姿妙目前有著「一定投票」支持者的微幅領先，但整體支持率和認為「適任」的觀感都已有所轉向。隨著選戰進入倒數階段，林姿妙和江聰淵的選情可能還會有所變化。
本次民調訪問係於2022年11月1日至11月2日進行訪問。此次成功訪問1,009位20歲以上有投票權的宜蘭縣民，以宜蘭縣住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.09%。
本次調查抽樣方法係採分層比例隨機抽樣法，以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配各縣市樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後一碼隨機的方式抽取電話樣本，並依據內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2022年1月份人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。