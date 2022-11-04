宜蘭民調曝！江聰淵34.9％小幅領先　近3成認林姿妙適任

▲江聰淵挾著宜蘭市長的高評價參選縣長，力拚替民進黨奪回4年前意外丟失的宜蘭。（圖／民進黨提供）
▲江聰淵挾著宜蘭市長的高評價參選縣長，力拚替民進黨奪回4年前意外丟失的宜蘭。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-04 10:01:592022-11-04 10:45:22

距離年底選戰進入僅剩20多天，中華亞太菁英交流協會本週針對宜蘭縣長選舉進行民意調查。民調顯示，民進黨候選人江聰淵在全體民眾支持度領先國民黨候選人林姿妙，但「一定會投」的選民卻是林姿妙領先；另民調也顯示，由於林姿妙因涉貪起訴，不到3成的民眾認為她適合擔任縣長，此一「適任度」比「支持度」還低的特殊數據，將是林姿妙選情的警訊。直言之，宜蘭選情膠著混沌，2人恐要到最後關頭方能分出勝負。

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▲宜蘭縣長林姿妙昨遭檢廉搜索，檢方訊後14日將她請回。（圖／民眾提供，2022.1.14）
▲林姿妙涉貪被起訴，為宜蘭選情投下諸多變數。（圖／資料照）
根據協會民調，宜蘭縣長選舉的「支持度」，江聰淵獲得34.9％、林姿妙獲得30.7％、民眾黨陳琬惠則有7.7％的支持率，江聰淵小幅領先林姿妙；其中，若是「一定會投票」的選民支持度，林姿妙則有39.6％、高於江聰淵的38.4％，顯示現任縣長林資妙的選票黏著度仍高於挑戰者江聰淵，也反映出宜蘭選情的膠著混沌。

同樣的現象也出在「看好度」和「適任度」上。民調顯示，在「看好度」部分，林姿妙雖然以42.2％領先江聰淵的28.1％，但當問及「林姿妙因為涉嫌貪污、洗錢等違法行為被起訴，請問您認為林姿妙適不適合擔任縣長」的「適任度」問題時，有38.3％民眾認為不適合，僅有28.8％認為適合，若再以政黨認同交叉分析，會發現即使是國民黨支持者，對於林姿妙的支持度雖有高達83.1％、但適任度卻跌到只有73.1％。

協會秘書長王智盛分析，由於本次民調執行時間適逢前一日（10月31日）林姿妙和其女兒涉貪案的首次開庭，再次引起輿論及宜蘭民眾的關注，或許宜蘭民眾對貪腐、廉能的觀感都會反映在此次的民調之上。

王智盛也說，因為自前縣長陳定南以來，宜蘭以「廉能」聞名全國，林姿妙和她的女兒都因涉貪被起訴，除了縣長個人涉貪，恐還有家人干政之嫌。因此儘管林姿妙目前有著「一定投票」支持者的微幅領先，但整體支持率和認為「適任」的觀感都已有所轉向。隨著選戰進入倒數階段，林姿妙和江聰淵的選情可能還會有所變化。

本次民調訪問係於2022年11月1日至11月2日進行訪問。此次成功訪問1,009位20歲以上有投票權的宜蘭縣民，以宜蘭縣住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.09%。

本次調查抽樣方法係採分層比例隨機抽樣法，以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配各縣市樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後一碼隨機的方式抽取電話樣本，並依據內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2022年1月份人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。

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