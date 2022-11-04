南區國稅局「水果月曆」受歡迎 捐發票就可兌換

南區國稅局每年以台灣四季鮮果為主題的「水果月曆」深受民眾喜愛，一向供不應求，只要捐發票就能兌換。今年的兌換日期自11月29日起，只要捐贈111年11－12月期每張消費金額10元以上雲端發票5張，或是紙本發票10張，即可於辦公時間至南國國稅局各地所屬分局及稽徵所兌換112年的「四季採果樂」水果月曆1本（每人限兌領1本，數量有限，兌完為止)，民眾可要把握兌換時間。
南區國稅局表示，2023「四季採果樂」水果月曆以各月份台灣當令水果為主題，如2月芬芳的蘋果，5月消暑的西瓜、9月多汁的柚子、12月清甜的蓮霧，消費者能夠從月曆就知道當季哪種水果最好吃，此外再搭配實用稅務宣導標語，讓消費者同時吸收到正確租稅常識及購物消費使用載具儲存雲端發票觀念。今年另外還印製2張「財神到」及「賀新年」春聯供民眾張貼，增添喜氣，這次活動所募集的發票將全數轉贈公益慈善團體，歡迎民眾共襄盛舉，一起來捐發票做公益。
南區國稅局說明，為提升民眾兌獎便利性及落實雲端發票從開立至兌獎全程無紙化，財政部已開發「財政部統一發票兌獎APP」，供民眾下載利用；使用載具儲存雲端發票(會員載具需於開獎前完成歸戶)者，如於領獎前未列印出電子發票證明聯，全部獎項均可透過該APP兌領；如雲端發票領獎時已印出電子發票證明聯或於消費時已索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎及雲端發票專屬500元、800元獎。