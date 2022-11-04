南區國稅局「水果月曆」受歡迎 捐發票就可兌換

南區國稅局每年以台灣四季鮮果為主題的「水果月曆」深受民眾喜愛，一向供不應求，只要捐發票就能兌換。今年的兌換日期自 11 月 29 日起，只要捐贈 111 年 11 － 12 月期每張消費金額 10 元以上雲端發票 5 張，或是紙本發票 10 張，即可於辦公時間至南國國稅局各地所屬分局及稽徵所兌換 112 年的「四季採果樂」水果月曆 1 本（每人限兌領 1 本，數量有限，兌完為止 ) ，民眾可要把握兌換時間。

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▲今年的水果月曆兌換日期自11月29日起，只要捐贈11-12月實體或是雲端發票就可兌換（圖／南區國稅局提供）

南區國稅局表示， 2023 「四季採果樂」水果月曆以各月份台灣當令水果為主題，如 2 月芬芳的蘋果， 5 月消暑的西瓜、 9 月多汁的柚子、 12 月清甜的蓮霧，消費者能夠從月曆就知道當季哪種水果最好吃，此外再搭配實用稅務宣導標語，讓消費者同時吸收到正確租稅常識及購物消費使用載具儲存雲端發票觀念。今年另外還印製 2 張「財神到」及「賀新年」春聯供民眾張貼，增添喜氣，這次活動所募集的發票將全數轉贈公益慈善團體，歡迎民眾共襄盛舉，一起來捐發票做公益。