藍營松信2女將吸票影響整體選情？朱立倫喊別分散選票

▲外傳王鴻薇、徐巧芯因實力強勁，恐成藍營松信選區吸票機，導致分票。朱立倫今受訪時呼籲選民堅定支持國民黨，別分散選票。（圖／國民黨提供）
▲外傳王鴻薇、徐巧芯因實力強勁，恐成藍營松信選區吸票機，導致分票。朱立倫今受訪時呼籲選民堅定支持國民黨，別分散選票。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-04 10:53:162022-11-04 10:58:20

2022九合一選舉11月26日舉行，台北市第三選區（松山、信義）因人口減少關係，導致議員席次減少1席，共16人參選需爭其中9席，國民黨則力拚提名5席全上；不過，戰力強的台北市議員王鴻薇、徐巧芯則被視為「藍營吸票機」，恐導致分票情形出現，不利國民黨整體選情。對此，國民黨主席朱立倫今（4）日受訪時呼籲選民，堅定支持國民黨，不要分散選票；王鴻薇則說，黨這次有採取配票機制，不希望被看好最後卻高票落選慘案發生。

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北市議員競爭激烈，朱立倫今上午來到王鴻薇競選總部，與王鴻薇同台相見歡。針對王鴻薇、徐巧芯實力強勁成吸票機，反而導致國民黨松信地區整體選情不利？朱立倫受訪回應，王鴻薇是國民黨最有戰力的議員，在松信地區每一位女將都很強，但選舉一步一腳印，不到最後關頭都不知道結果。朱立倫呼籲松信地區選民，堅定支持國民黨，讓王鴻薇高票當選，千萬不要分散選票與掉以輕心。

王鴻薇則說，國民黨這次採取責任配票機制，以此確保5席都可以全上，確實很多坊間傳聞，說她跟徐巧芯是吸票機，會影響到其他同志，但他們有配票機制，希望原來願意投她的票，還有配票機制中屬於她的選票，都能夠堅定支持她。

王鴻薇坦言，說實在一票一票分出去，過去也曾有慘痛例子，原先很看好但最後分票卻高票落選案例都有。她強調，不希望慘案發生，也希望松信區市民堅定支持，盼衝鋒陷陣時支持者可以給予堅定支持力量。

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