巷仔內／聯手擋中國！美澳軍售深化同盟　因應台海危機

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川普總統執政期間提出印太戰略，將全球戰略核心轉往印度洋與亞太地區，澳洲以貿易立國，將維持亞太與印度洋地區和平與穩定視為國家戰略利益，但澳洲軍事實力有限，所以美國提出印太戰略符合澳洲的戰略需求與國家利益，並強化與美國之間的軍事與同盟關係。
2021年9月15日，美國、英國與澳洲三國領導人聯合發表聲明，宣佈建立「澳英美三國安全夥伴協議」(AUKUS)，三國將分享先進國防技術及情報，美、英兩國也將協助澳洲打造至少8艘核子動力潛艦。澳洲本來是要向法國採購12艘傳統動力潛艦，但澳洲政府內部評估報告指出，法國協助國造潛艦費用飆漲將形成嚴重財政負擔，且交艦期程延宕造成現役柯林斯級潛艦退役後戰力無法銜接，因而改向英、美等傳統盟友求助。美、英兩國將協助澳洲至少打造8艘核子動力潛艦。
傳統柴電動力潛艦受限於發電機續航力有限，最多航行14天就必須浮上水面以氧氣充電，核子潛艦則能水下執行任務至少2個月。澳洲獲得核子潛艦航程可達南海，甚至可航行至台海與沖繩群島之間，能夠協助美軍防備共軍潛艦突破第一島鏈向外擴張。
索羅門在2019年與台灣斷交，與中國建交。今年4月，索羅門與中國簽署安全協議，根據中索安全協議草案內容，所羅門群島可以「要求中國派遣警察、武裝警察、軍事人員、和其他執法人員和軍隊」。澳洲擔憂中國派遣部隊進駐索羅門群島，對國家安全構成威脅。索羅門位於澳洲東北方，距離澳洲約2000公里，1941年12月7日日軍偷襲美國夏威夷珍珠港後，隔年1月索羅門遭到日軍佔領，日軍以索羅門為跳板，對澳洲本土發動攻擊，一直到1945年日軍才撤離索羅門。
2022年9月15日，澳洲訂購的首架MQ-4C在美國加州亮相，澳洲一共向美國採購3架MQ-4C，預計將在2024年中交貨，主要部署在澳洲北部。MQ-4C由諾斯洛普格魯曼公司生產，由RQ-4「全球鷹」(Global Hawk)無人機發展而來，經過強化的機身與機翼結構，可以進行長時間海上監控，情報搜索，反潛偵察，以及搜救等任務的無人飛行載具，續航時間達30小時。2022年6月澳洲工黨政府上台，仍維持親美對抗中外交政策，明年初將啟動戰略檢討，屆時將決定是否再採購4架MQ-4C無人偵察機。
澳洲空軍的運輸機隊現由8架C-17A、12架C-130J與10架C-27J組成，其中12架C-130J是在1999至2001年採購，將在2030年達服役壽限，因而提出新運輸機需求，包括洛克希德馬丁C-130J-30、空中巴士A400M、巴西航空工業C-390，與日本川崎C-2運輸機參加競標，最後由C-130J-30中選。
由於擔心中國對太平洋島國的影響力日漸增加，澳洲一直尋求與鄰國改善關係，另一方面，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）宣布明年度國防預算將增加8%，到2030年國防預算將累計達到2700億澳元，以抵禦中國在太平洋地區的軍事擴張，以及可能發生的台海爭端做準備。