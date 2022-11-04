柯文哲稱「理工女所作所為一定合法」　林耕仁嗆：沒邏輯

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林耕仁表示，高虹安一如既往逃避問題，連助理到底是「專職」還是「兼職」，有沒有投保健保都不敢回答，其中有何不可告人的秘密？他強調，李姓助理在立法院任職助理「沒有健保」，原因很簡單，因為無法在立法院投保。
林耕仁進一步說明，依二代健保規定，如同時具有專任工作與兼職工作者，應以「專任職務之工作參加全民健康保險」。主要工作之認定，應以被保險人日常實際從事有酬工作時間之長短為認定標準，如工作時長短相同時，以收入較高者認定。
林耕仁質疑，李姓助理自稱「全時段」為高委員接電話工作云云，但依健保規定，自然應以立法院為投保單位，但為何沒有？因為李姓助理實際上有更一個更高薪的「全時段」工作，立委助理工作「才是兼職」，至於這個薪資高的專職工作在哪裡？高虹安應該知道，一位在立法院外另有專職的「兼職助理」，報領立法院加班費時數竟然到每月40多個小時，還比其他專職助理還要多，他質問高虹安是否知情。
此外，針對柯文哲稱「理工女所作所為一定合法」，林耕仁痛批，柯文哲用系所和性別，以此斷定是否合法並沒有邏輯，而且合不合法，也不是用柯文哲的標準來認定。
至於高虹安近來不斷砲打民進黨，被外界解讀是想搶藍營的票。林耕仁則批，高虹安其實是想要轉移焦點的作法，藉以掩飾不敢面對各項質疑的心虛，選民不會接受。