德里冬天到來空污破表　印媒形容吸毒氣

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印度空污指數表分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。
SAFAR資料顯示，北方農民焚燒農耕廢棄物所產生的懸浮微粒（PM2.5）是德里空氣品質變差的主要原因之一，占比達34%。
德里天空現已一片灰茫，許多民眾避免出門，家境較佳者也開始使用空氣清淨機，「今日印度」電視台在報導相關新聞時，更以「德里已在呼吸毒氣」作為標題，印度媒體The Wire則稱德里居民已經在「吸煙」。
為對抗嚴重空氣污染，德里空氣品質管理委員會（CAQM）昨起開始禁止運載非必要物資的柴油卡車進城，諾伊達教育局也宣布所有中小學校改成線上上課，直到8日。
CAQM上週即已出動被稱為「抗霾砲」的灑水車，在德里市區灑水，並禁止面積500公尺以上的工地施工，包括政府修路鋪水管等工程，以減少飛揚的塵土。
德里環境廳今天將加開高層會議，討論是否有必要執行更進一步的抗空污措施。
根據德里分級反應行動計畫（GRAP），更極端的抗空污措施包括禁止家庭使用煤炭炊煮、公家機關5成人力在家上班、非必要商業機構和工廠停工等。
德里每逢冬季都會進入空污期，除了周遭省分的農民開始焚燒稻稈、老舊車輛及工廠排放廢氣之外，節慶燃放爆竹、遊民焚燒樹枝取暖、降雨較少等，也都是造成空污問題惡化的原因。（編輯：林憬屏）1111104