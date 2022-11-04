台股開低走高終場漲40點 台積電下跌2元、航空雙雄高飛
美股3日4大指數皆墨，其中那斯達克、標普500、費城半導體指數皆跌逾1%，台北股市今（4）日開低走高，尾盤由黑翻紅，終場上漲40.11點，收在13026.71點，漲幅0.31％，成交金額新台幣1753.16億元。權值股台積電終場下跌2元至382元，其他重要電子股走勢分歧。今日盤面焦點為航運族群，尤其航空雙雄強漲5至7%，另外，觀光旅遊股、生技醫療同樣表現亮眼。
美股道瓊指數3日下跌146.51點，跌幅0.46%，收在32001.25點；那斯達克指數下跌181.86點，跌幅1.73%，收在10342.94點；標普500指數下跌39.8點，跌幅1.06%，收在3719.89點；費城半導體指數下跌35.6點，跌幅1.53%，收在2292.9點。
台北股市今日開低走高，早盤跌百點，一度下殺來到12868點附近，尾盤竟吹起反攻號角，由黑翻紅，終場上漲40.11點，收在13026.71點，漲幅0.31％，成交金額新台幣1753.16億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電終場下跌2元至382元，跌幅0.52%。同樣為晶圓代工，聯電下跌0.26%，收在38.9元，其他重要電子股，如世界先進上漲0.31%，力積電走揚1.27%，鴻海跌0.5%，收在100.5元，聯發科也跌0.5％。
今日盤面焦點為航運族群，貨櫃三雄長榮、萬海與陽明上漲1.22至2.96%，航空雙雄華航漲逾5%，長榮航強漲約7%，新興、裕民、志信、中航漲1%至4%。另外，觀光旅遊股紅通通，王品漲6.02%，亞洲藏壽司、海灣、雄獅、六角、富野漲逾1%，美食-KY、鳳凰、漲逾2%。生技醫療表現同樣搶眼，高端疫苗、基亞飆漲停，太景-KY漲約1%，ABC-KY、晶碩、合一、精華漲0.6%至3%。