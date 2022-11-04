陳時中稱「寄生民眾黨」 黃珊珊：都沒說他寄生衛福部了
2022年台北市長選戰在即，蔣萬安、陳時中、黃珊珊等三名候選人都積極衝刺。其中民進黨候選人陳時中昨（3）日在活動上，直言無黨籍候選人黃珊珊「寄生民眾黨」，此番說法也引發各界議論。對此黃珊珊今（4）日出席公開活動時，表示「我們都沒有說他寄生衛福部了」，並強調就品格教育而言，陳時中不合格，甚至比不上民進黨議員王世堅。
陳時中昨日晚間參與國教行動聯盟舉辦的教育政見座談會，在會中談及校園安全、霸凌、防止毒品等政策後，也提到品格教育議題。他受訪時更反嗆，無法做模範的政治人物很多，「黃珊珊基本上還是寄生在民眾黨，還是有些問題在」，自己要求好才是最重要的。
對此黃珊珊今日上午出席公開活動時也予以反擊，批評陳時中「我們都沒有說他寄生衛福部了」，並強調昨天自己的發言很清楚，「我指的是當時整個黨對於論文事件，不分是非的攻擊台大，這件事情不夠格。」黃珊珊說，陳時中先生到現在為止也沒有對於「論文事件攻擊台大」發過聲，「如果要講品格教育，我覺得他才是不合格的，甚至比不上王世堅議員。」
至於針對高端疫苗通過EUA一事，遭到外界直指是衛福部護航。黃珊珊則表示，對於高端相關議題，她認為中央會怎麼做，大家完全不會議意外了。「重點是對這些高端戰士，接下去的問題才是問題。」黃珊珊說，EUA繼續有效，但這些高端戰士出不了國，以後可能要打七劑，他的身體健康這些才是問題。