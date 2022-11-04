台幣貶值電器將漲？民眾逛家電展急出手 8K大電視砍17萬
2022台北「電器空調影音3C展」於今（4）日至11月7日在世貿一館展出，號召全球百大品牌、近400格展位，並首度結合家電聯合週年慶暨雙11提前特賣會，各品牌紛紛祭出各式優惠，電視、冰箱、空調、洗衣機降價幅度最高達1萬元以上，還有福利品更是降幅達2萬元以上，預估有望帶動16萬參觀人次、15億銷售業績。
此次電器展搭配週年慶，祭出許多比雙11更低的價格優惠，其中電視、冰箱、空調、洗衣機降價幅度最高達 1 萬元以上，還有福利品更是降幅達2萬元以上，甚至冷暖氣推出半價優惠，最低價1.3萬元有找，搭配政府退貨物稅與台北市節能補助，最高還可再省5000 元。電視部分，面板終於止住連跌15個月，業者表示：「第四季是黑電（冰箱/空調/洗衣機）旺季即將漲，現在購入最低。」展場內32吋電視免5000元、55 吋電視免1.5萬、65吋大電視免1.9 萬、8K大尺寸電視直接降17萬、50吋S級整新福利品65 折。
電器公會全國聯合會理事長廖全平表示，市場環境面臨台幣跌破32元後仍持續貶值，「匯率讓廠商面臨進貨成本極大壓力，如台幣跌破33元，預估電器之後將至少調漲3%以上，而近期中國禁售天然氣，使歐洲寒冬面臨重大能源危機，國外已經開始搶爆電暖器，台灣今年寒冬可能面臨暖冬家電缺貨問題，此次展覽為2022 年漲價前最後一檔電器展，呼籲全民如有採購意願建議可趁這檔優惠提早購買。」
此外，政府退貨物稅補助2000元將至明年6/14日截止，據財政部統計，自優惠上路以來至今年9月底，減徵件數達約668萬件，其中冷暖氣機424萬台為最大宗，其次是電冰箱151萬台、除濕機近93萬台，合計金額約111億元，汰換節能家電除了為各自家庭節省30~40%電費之外，也已經為全台省下半座核電廠發電量；而台北市也推出加碼3000元節能補助，但截止時間只到今年11月底， 額度用完為止，民眾可趁這檔電器展採購除了展場優惠，還可享有台北市與政府的雙重節能補助最高5000元。