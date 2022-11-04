特企／活絡舊商圈！黃偉哲打造「大新營影視漫遊街區」

▲市長黃偉哲發揮台南軟實力，帶動觀光人潮。（圖／品牌提供）
▲市長黃偉哲發揮台南軟實力，帶動觀光人潮。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-11-04 15:20:44

為活絡地方經濟、讓更多人認識好吃好玩的臺南，臺南市政府積極打造特色商圈，今（4）日於新營鐵道地景公園舉辦「大新營影視漫遊街區營造行銷計畫」成果發表記者會，市長黃偉哲、後壁商圈吳翊榛理事長及鹽水商圈顏士翔理事長等貴賓也都蒞臨現場共襄盛舉。市長黃偉哲邀請民眾一同前來遊玩，也期盼能藉由大家的拍照打卡、戲劇拍攝等等，讓這裡的美食美景被更多人認識，讓舊商圈再次活絡。

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商圈不僅是當地歷史傳承的軌跡，更是帶動地方發展重要關鍵，市長黃偉哲說，今年市政府協助商圈參與經濟部中小企業處的「街區營造競賽補助計畫」，臺南共2案獲選，包括「赤嵌朋派商圈街區營造計畫」以及由後壁、鹽水及新營商圈共同組成的「大新營影視漫遊街區營造行銷計畫」。透過數位科技導入，結合硬體環境優化、淨零碳排措施，及活動行銷推廣等，建立良好的環境、服務，以及有故事的商圈街區，提升商圈整體形象，並舉辦行銷在地特色的活動，以增加商圈能見度及吸引力，創造更多台灣文化軟實力，也可帶動觀光人潮，促進當地產業及觀光發展。

市長黃偉哲說，後壁、鹽水及新營區皆以豐富的自然景觀及人文歷史聞名， 近年來更因叫好叫座的金鐘台劇《斯卡羅》、《俗女養成記2》取景而聲名大噪，不少知名景點如鹽水水岸內糖廠影視園區、八角樓、永成戲院，以及後壁俗女村等，都吸引不少劇迷來到此地打卡觀光。市長黃偉哲也說，不論是自然形成，或是政府特意營造，台南處處都是適合取材的景點，此外，各地也有不同的伴手禮品，例如東山咖啡、後壁白米、鹽水意麵、柳營牛奶等等，都是值得推薦大家的必訪之處。

臺南市政府經濟發展局局長陳凱凌今也在發表會現場展示成果，如新營商圈民權路上的變電箱美化彩繪、鹽水商圈在觀光美食城建立夜間食堂及打卡燈牆，而後壁菁寮老街近年因《俗女養成記》爆紅的場景，也架設水霧降溫裝置及增加公共區域的垃圾桶，讓旅客在遊玩時更方便舒適。此外，也協助大新營地區105家店家上架「臺南好覓 TainanPass」平台及建置數位主題玩樂地圖，民眾上網就可輕鬆購買當地伴手禮，更開發後壁「文青俗女」及鹽水「懶人小當家」商圈各色伴手禮組合等，邀請全台大小朋友來大新營遊玩，體驗煥然一新的豐富旅程。

臺南市政府經濟發展局進一步補充，「2022 大新營嘉年華」也即將在11/5～11/6舉辦，現場將有「大台南特色商品展售」、「新營店家歡樂GO」、「新營人來讚聲」、 「公益競標愛心義賣」、「草地親子 DIY」及「街頭實境秀」等系列活動，同時現場於市集消費滿百元就可獲得「商圈市集登錄劵」，可上臺南購物節官網登錄參加抽獎，11/7購物節也即將迎來第3次抽獎，有機會將頭獎10萬元現金，以及電動智慧機車、iphone 14等豐富大獎帶回家！

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