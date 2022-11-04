特企／活絡舊商圈！黃偉哲打造「大新營影視漫遊街區」

我是廣告 請繼續往下閱讀
市長黃偉哲說，後壁、鹽水及新營區皆以豐富的自然景觀及人文歷史聞名， 近年來更因叫好叫座的金鐘台劇《斯卡羅》、《俗女養成記2》取景而聲名大噪，不少知名景點如鹽水水岸內糖廠影視園區、八角樓、永成戲院，以及後壁俗女村等，都吸引不少劇迷來到此地打卡觀光。市長黃偉哲也說，不論是自然形成，或是政府特意營造，台南處處都是適合取材的景點，此外，各地也有不同的伴手禮品，例如東山咖啡、後壁白米、鹽水意麵、柳營牛奶等等，都是值得推薦大家的必訪之處。
臺南市政府經濟發展局局長陳凱凌今也在發表會現場展示成果，如新營商圈民權路上的變電箱美化彩繪、鹽水商圈在觀光美食城建立夜間食堂及打卡燈牆，而後壁菁寮老街近年因《俗女養成記》爆紅的場景，也架設水霧降溫裝置及增加公共區域的垃圾桶，讓旅客在遊玩時更方便舒適。此外，也協助大新營地區105家店家上架「臺南好覓 TainanPass」平台及建置數位主題玩樂地圖，民眾上網就可輕鬆購買當地伴手禮，更開發後壁「文青俗女」及鹽水「懶人小當家」商圈各色伴手禮組合等，邀請全台大小朋友來大新營遊玩，體驗煥然一新的豐富旅程。
臺南市政府經濟發展局進一步補充，「2022 大新營嘉年華」也即將在11/5～11/6舉辦，現場將有「大台南特色商品展售」、「新營店家歡樂GO」、「新營人來讚聲」、 「公益競標愛心義賣」、「草地親子 DIY」及「街頭實境秀」等系列活動，同時現場於市集消費滿百元就可獲得「商圈市集登錄劵」，可上臺南購物節官網登錄參加抽獎，11/7購物節也即將迎來第3次抽獎，有機會將頭獎10萬元現金，以及電動智慧機車、iphone 14等豐富大獎帶回家！