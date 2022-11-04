《勝利女神：妮姬》今正式上線！美少女槍戰RPG人氣爆棚
由由知名繪師曾創作《劍靈》、《命運之子》的金亨泰設計，SHIFT UP 與Level Infinite聯手開發、Gamamobi代理的美少女槍戰動作手遊《勝利女神：妮姬》在今（4）日正式推出，日前展開全球事前預約活動時，《勝利女神：妮姬》就引起眾多討論，短短一周參與活動人數即突破百萬人次，今日正式發行後，也立刻衝上iOS系統「App Store」的免費遊戲排行榜第一名。
《勝利女神：妮姬》以遙遠的未來為故事背景，人類受到來路不明的「萊徹」無預警來襲，被殘忍鎮壓，陸地瞬間變成火海，面對敵人如海嘯般接連不斷的攻勢，人類成為被蹂躪的一方，只能被迫往地下深處遷移；被驅逐到地下的人類集合了所有技術結晶，開發出人型兵器「妮姬」，成為人類的箭矢、復仇之劍，她們將是人類最後希望！
官方表示，《勝利女神：妮姬》是以第三人視野角度的射擊遊戲，為能提供輕鬆享受射擊的樂趣，遊戲可開啟自動攻擊模式，輕鬆的單手操控；遊戲中視覺立體活潑，並利用2.5D PAPER FOLDING技術，讓角色1:1的在遊戲中逼真作戰，角色豐富的躍動感，讓玩家彷彿身歷其境，體驗戰場上震撼的攻守廝殺。
官方提到，又於事前全球預註冊已達300萬，預註冊里程碑達成獎勵，包括寶珠*3,000、SR級角色 艾瑟兒*1、SSR級角色迪塞爾*1等獎勵，可以在進入《勝利女神：妮姬》遊戲後通過遊戲內郵件確認。其中預註冊300萬達成的獎勵SSR 迪塞爾，在正式上線2個月內登入遊戲才可以獲取，此外，知名作曲家澤野弘之替《勝利女神：妮姬》創作的主題曲也在遊戲發行這天同步釋出。