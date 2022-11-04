肥胖者小心「脂肪胰」！醫：97%有脂肪肝，風險者應定期檢查。

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脂肪胰是什麼？聯安預防醫學機構/聯安診所超音波室主任楊建華醫師表示，人體攝取過多熱量時，會將多餘的脂肪儲存於細胞中，但也會跑出細胞外、堆積在臟器，若到肝臟就形成脂肪肝。肝臟可說是相對較大的倉庫，因此也是脂肪堆積最為常見之處。同樣的情況也可能出現在胰臟，形成脂肪胰。
脂肪胰同時有脂肪肝高達97%!?楊建華醫師提醒，內臟脂肪的可怕之處，在於並不會立刻出現明顯症狀，而是一點一滴影響身體。以脂肪肝和脂肪胰來說，約70%的脂肪肝患者同時有脂肪胰，脂肪胰患者同時有脂肪肝更高達97%。脂肪胰好發在年長者，隨著年紀增加，脂肪浸潤也會愈加明顯，尤其是在男性族群身上更容易觀察到。
脂肪胰也會影響心血管健康！脂肪胰與代謝症候群、各慢性疾病有高度相關性，諸多研究證實，一旦有脂肪胰，將來除了脂肪肝，罹患心血管疾病、糖尿病、胰臟炎等疾病風險也都會明顯增加。據研究，約有50%脂肪胰患者會有糖尿病，而糖尿病患者約60-70%都有胰臟胰的情況。
脂肪胰相較更早出現，檢查很重要。代謝症候群主要看血糖、血脂、血壓、腰圍、身體質量指數(BMI)五項數值，當中有三項異常就算是代謝症候群，而脂肪胰會比代謝症候群數值異常更早出現，定期檢查有助更早發現。
防範脂肪胰引糖尿病等風險，４族群定期腹部超音波檢查！
楊建華醫師表示，脂肪胰最主要的風險就是肥胖，糖尿病史、三酸甘油脂、代謝症候群問題者等族群也是，建議定期照腹部超音波檢查。隨醫療科技進步，脂肪胰發現的機會提升，有助及早發現並治療改善。不過因為胰臟位置較深、位於後腹腔，有時也可能無法全面檢測，因此建議也可考慮核磁共振、內視鏡超音波、電腦斷層掃描等較精確的檢查。
若發現脂肪胰，就建議每3-6個月定期追蹤血糖、血壓、血脂變化，也需留意是否有「早期糖尿病」或血糖異常，及早控制代謝症候群相關指標，減少三酸甘油脂的堆積，就能好好保護胰臟健康。
脂肪胰關鍵風險：肥胖！養成良好飲食型態助健康。
正因為脂肪胰的關鍵在肥胖，楊建華醫師特別提醒「減重」的重要性。想避免脂肪胰、消除內臟脂肪，防範將來各項疾病，除了養成運動習慣，最重要的關鍵就是控制飲食，這比運動來得更有效。建議日常減少果糖、精緻糖、精緻澱粉攝取，多吃原型食物。有效的減重，也對改善代謝疾病有所幫助。養成良好的飲食習慣，更有助於身體健康！
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