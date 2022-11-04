好緊張？吳欣盈立法院初登板　上質詢台忘記拿簡報筆

▲新科立委吳欣盈今下午首次來到立法院質詢，但疑似太緊張上台時忘記帶簡報筆衝下台拿，過程也因不太熟悉運作數度語塞。（圖／翻攝國會頻道）
▲新科立委吳欣盈今下午首次來到立法院質詢，但疑似太緊張上台時忘記帶簡報筆衝下台拿，過程也因不太熟悉運作數度語塞。（圖／翻攝國會頻道）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-04 15:58:392022-11-04 16:07:44

民眾黨新科立委吳欣盈今（4）日下午首次到立法院質詢，並聚焦台灣國際競爭力詢問行政院長蘇貞昌、國發會主委龔明鑫。不過，吳欣盈看似相當緊張，剛上台時不僅「忘記帶簡報筆」，質詢過程中也疑似不熟悉立法院運作，數度出現語塞情形，也不斷按手中的簡報筆。在質詢快結束前，吳欣盈反問「如果15分鐘以下問完後，我現在就可以離席了嗎？」，隨後轉身離開，成功完成立委生涯首次質詢。

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吳欣盈今下午首次到立法院質詢，一開始便先向蘇貞昌問好，並提到這是她人生初體驗，而蘇也表達恭喜、祝福之意。未料，疑似太過於緊張，吳欣盈卻突然想起忘記帶簡報筆上台，又立馬衝下台拿。

拿完簡報筆後，吳欣盈才趕赴回質詢台上，她首先自我介紹說，自己於2020年投入不分區立委選舉後，其中針對國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等很感興趣，期許能超越黨派，促進社會和諧、對民生有所幫助，並強調她今天要就國際競爭力討論。

吳欣盈詢問，台灣目前國際競爭力如何？還有對經濟的看法？蘇貞昌答詢說，很多權威機構在各種評比上，台灣在許多方面表現亮眼，但當然還有很大努力空間；龔明鑫則表示，據IMD（國際管理發展學院）世界競爭力指數，今年台灣排名第7，是9年來最好成績，主因是研發持續精進、基礎建設提升，及企業效能尤其疫情期間企業表現很好，所以名次持續提升中。

不過，似乎不太熟悉立法院運作，吳欣盈又不斷按手中簡報筆，並翻閱手上資料略顯手忙腳亂，不知從何繼續質詢起。調整好後吳欣盈繼續詢問，從行政院主計總處公布數字，近10年來每戶5等分所得差距，呈現很明顯上升趨勢，台灣人最富有前20%與最貧窮20%差距越來越大。

吳欣盈進一步以IMD世界競爭力報告指出，排行第32名的馬來西亞在國際貿易、國際投資與基本建設上表現較台灣亮眼，台灣應繼續朝這部分加強。龔明鑫回應，一定要支持前瞻基礎建設，尤其數位建設上，後來淨零轉型基礎建設，就是希望這部分進一步加強。

於後，質詢時間還未達每人15分鐘規定前，吳欣盈則突然說，「如果15分鐘以下問完後，我現在就可以離席了嗎？」話剛說完，蘇貞昌、吳欣盈互相點頭致意，也為吳首次質詢畫下句點。

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