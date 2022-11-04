黃偉哲公布耶誕跨年活動卡司 新成軍團體首場獻給台南

台南市長黃偉哲今 (4) 日於跨年系列活動記者會宣布， 2023 「台南好 YOUNG 」耶誕跨年系列活動將於 12/3 到 12/31 一連 5 個周末熱鬧登場。記者會中確定卡司范逸臣、阿沁、陳建寧及 Tank 組成的全新團體「造夢者樂團」也 當場帶來搖滾勁歌。Tank因忙碌無法親自到場，其餘 3 人表示，「造夢者樂團」的首場表演特別獻給台南，團員們特別重新編曲練唱，希望帶給台南鄉親耳目一新的感受。黃偉哲也送給 3 位團員台南特產蜂蜜及柚子蔘，希望團員們嗓音更高亢清亮。

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▲台南市長黃偉哲也送給「造夢者樂團」台南特色好禮柚子蔘及蜂蜜（圖／記者林怡孜攝，2022,11,04）

黃偉哲表示，市民每年期待的耶誕活動市府早已做好規劃，自 12/3 開始，週週活動都不同，要讓市民朋友享受滿滿的過節氣氛，今天先開箱的部分卡司已經讓大家連聲叫好，後續還會揭曉更多的精采卡司，請大家期待。除了演唱會之外，還有 3 場親子活動及 3 場大型演唱會，邀請到國內外劇團和藝人參與演出，陪伴大小朋友一起迎新。活動遍及大台南，各地的民眾都能享受歡樂的節慶活動。今天公布活動場次及部分藝人卡司，包括搖滾嘻哈雙天團「八三夭」、「玖壹壹」；金曲最佳樂團「麋先生」；療癒系民謠雙主唱「 Crispy 脆樂團」；台饒新世代「潤少」；以及演唱「俗女養成記 2 」插曲「蚵仔麵線」，甫獲得金鐘獎戲劇類主題歌曲獎項的「琳誼」等等。

3 場親子活動分別為 12/3 日蕭壠文化園區的蕭壠魔法糖果屋，邀請銀河谷音劇團演出”糖果屋”； 12/4 日善糖文化園區的善糖甜蜜好時光，由蘋果劇團演出”愛道歉的小狐狸”； 12/10 日總爺藝文中心的一起放風迎耶誕，由小青蛙劇團帶來” MAGIC 聖誕”。黃偉哲表示，過去 3 年分別在麻豆佳里舉辦耶誕親子活動，迴響熱烈，這次再增加善化場次，有劇團表演遊戲闖關，陪伴市民度過愉快周末，邀請大小朋友一起共度歡樂時光。