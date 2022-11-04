黃偉哲公布耶誕跨年活動卡司 新成軍團體首場獻給台南
台南市長黃偉哲今(4)日於跨年系列活動記者會宣布，2023「台南好YOUNG」耶誕跨年系列活動將於12/3到12/31一連5個周末熱鬧登場。記者會中確定卡司范逸臣、阿沁、陳建寧及Tank組成的全新團體「造夢者樂團」也當場帶來搖滾勁歌。Tank因忙碌無法親自到場，其餘3人表示，「造夢者樂團」的首場表演特別獻給台南，團員們特別重新編曲練唱，希望帶給台南鄉親耳目一新的感受。黃偉哲也送給3位團員台南特產蜂蜜及柚子蔘，希望團員們嗓音更高亢清亮。
黃偉哲表示，市民每年期待的耶誕活動市府早已做好規劃，自12/3開始，週週活動都不同，要讓市民朋友享受滿滿的過節氣氛，今天先開箱的部分卡司已經讓大家連聲叫好，後續還會揭曉更多的精采卡司，請大家期待。除了演唱會之外，還有3場親子活動及3場大型演唱會，邀請到國內外劇團和藝人參與演出，陪伴大小朋友一起迎新。活動遍及大台南，各地的民眾都能享受歡樂的節慶活動。今天公布活動場次及部分藝人卡司，包括搖滾嘻哈雙天團「八三夭」、「玖壹壹」；金曲最佳樂團「麋先生」；療癒系民謠雙主唱「Crispy脆樂團」；台饒新世代「潤少」；以及演唱「俗女養成記2」插曲「蚵仔麵線」，甫獲得金鐘獎戲劇類主題歌曲獎項的「琳誼」等等。
3場親子活動分別為12/3日蕭壠文化園區的蕭壠魔法糖果屋，邀請銀河谷音劇團演出”糖果屋”；12/4日善糖文化園區的善糖甜蜜好時光，由蘋果劇團演出”愛道歉的小狐狸”；12/10日總爺藝文中心的一起放風迎耶誕，由小青蛙劇團帶來”MAGIC聖誕”。黃偉哲表示，過去3年分別在麻豆佳里舉辦耶誕親子活動，迴響熱烈，這次再增加善化場次，有劇團表演遊戲闖關，陪伴市民度過愉快周末，邀請大小朋友一起共度歡樂時光。
台南市政府強調，日前首爾的踩踏事件是一個借鏡，今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施。黃偉哲也呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。歡迎全國的好朋友現在就預定12月的台南假期，享受不一young的耶誕跨年氣氛。