國門解封「最大旅展」登場！蔡英文：讓世界看見台灣觀光
時隔三年，民眾逛旅展終於不是「逛心酸」、只能逛不能玩的窘境了！疫後強勢回歸的ITF台北國際旅展於今（4）起一連4天熱鬧開展，規模約是近五年來最大場，展場內1200攤位可謂磨拳擦掌認真準備，就是要給民眾展現最超值的產品。總統蔡英文、交通部長王國材、台灣觀光協會會長葉菊蘭也都到場給予展覽最大支持，總統蔡英文表示，希望透過業界與政府一起努力，讓世界看見台灣觀光。果然各家業者以及政府的努力是有回報，廣大民眾還沒開展就熱情排隊，國外商品諸如日本、韓國攤位早早就被擠爆；國旅方面，晶華酒店連開6個結帳窗口，都還是消化不了上百民眾的搶購熱情，開展僅一個小時就創下千萬業績，買氣相當驚人。
ITF台北國際旅展在今（4）日中午12點準時開展。在此之前開幕典禮中，會長葉菊蘭致詞表示，觀光是國家重要的戰略產業，也是台灣和全球互動的連結點。據世界旅遊及觀光委員會(WTTC)的推估，未來十年亞太地區的觀光GDP每年將成長8.5%，帶動整個區域的經濟成長。在重啟國門之後，台灣觀光協會繼續和觀光產業界一起團結合作，以觀光走向國際，迎接後疫時期有無限可能的旅遊藍海。
觀光旅遊不僅僅是民間努力，更需政府扶持才能蓬勃生輝，對此蔡英文總統現身展場時感謝台灣觀光協會在過去兩年疫情期間堅守旅展品質，並期望透過今年旅展為觀光產業注入更多量能，也邀請全國民眾一同來逛展消費，力挺台灣觀光。另外王國材也感謝觀光業者兩年多來堅守崗位共體時艱，表示交通部也持續推動各項振興國旅方案，獎勵觀光業包裝精緻旅遊，並輔導產業順勢加速數位轉型，活絡內需市場，為國境開放迎接國際觀光客奠定厚實的基礎。
活動熱鬧展開，有民眾打定主意直衝晶華酒店攤位，一口氣連買40張囤貨，直呼晶華一年只有這一檔，非常優惠平常也愛吃，因此一進來就先直奔這裡；還有公司行號福委會大手筆豪擲兩百萬買各式票券當尾牙獎品，讓晶華才開展一小時就創下千萬業績。場外排隊民眾也有所目標，記者實際採訪下來發現，消費者期待值最高的就是日本與韓國商品，隨著冬季到來，泡湯、滑雪等行程有望成為這4天展期的暢銷冠軍。
台北國際旅展即日起至11月7日在南港展覽館一館登場，展出單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家／城市，以及全台最大40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,200個攤位參展，ITF主辦單位台灣觀光協會誠邀國人共襄盛舉，深入發掘台灣美好、重溫出國旅遊感動。