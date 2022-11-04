巷仔內／「鋼鐵人」實則唯利是圖？馬斯克的英雄假面崩壞

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但馬斯克因烏克蘭戰事被拱上天之後，約莫今年9月下旬，卻出現星鏈終端機突然在烏克蘭東、南部地區停止運作的狀況，這也正是烏克蘭軍反攻出現進展的地區。雖然當時SpaceX未多加回應，但星鏈服務的異常似乎成為了馬斯克拔下英雄假面的前兆。
10月初，曾經因提供星鏈服務給烏克蘭而被世人讚譽的馬斯克，在推特上提出了一份令人跌破眼鏡的投票，向烏克蘭提議放棄克里米亞等4項「和平計畫」，又遭到爆料曾經與俄羅斯總統蒲亭通話。過沒多久，SpaceX又表明因為已在烏克蘭星鏈服務中燒掉了8千萬美元（約台幣25.5億元），要美國五角大廈買單，否則就是斷網一途。
雖然有文件顯示，為烏克蘭提供的2萬個星鏈終端機中，有高達85%都由美國、英國、波蘭政府或其他機構買單，馬斯克只負擔了其中一部分。馬斯克後來也緊急改口，表示會繼續提供烏克蘭星鏈服務，但字裡行間透露出他的不甘願外，似乎也能發現馬斯克老早就在打算盤。
《華盛頓郵報》曾經揭露，馬斯克早就想讓星鏈進軍烏克蘭市場，但卻遭到拒絕，最後趁著戰火延燒之際，馬斯克瀟灑提供星鏈，不僅藉此獲得了西方國家的資金，更博得大眾好感。
而馬斯克除了先前籲烏克蘭「求和」之外，過去也曾對台海議題「插嘴」。在美國眾議院議長裴洛西於8月訪台後，台海局勢急速升溫，馬斯克就曾建議，將台灣設立成中國的「一個特別行政區」（special administrative zone），表示「或許不會讓所有人滿意，但他們有可能以採用比香港更寬鬆的安排」。這一番親中發言，引發外界譁然，卻也讓人看清馬斯克在乎的，其實就是在中國的龐大商業利益。
一直以來，馬斯克與中國的關係十分錯綜複雜，為了討好，馬斯克過去也常常在公開場合讚揚中國，而特斯拉也在2019年時，在上海建立超級工廠，並獲中國政府特殊優惠待遇，自此中國成為特斯拉的第二大市場。摩根士丹利（Morgan Stanley）曾有報告指出，特斯拉高達50%利潤來自中國，未來10年應被視為是在中港股市上市的中國科技股。
特斯拉對中國市場的高度依賴，使其容易受到美中貿易戰、地緣政治緊張等因素影響，而馬斯克可能也會因此成為中國的「喉舌」，他提議台灣成為「特別行政區」的言論，雖然表面是擔憂，在俄烏戰爭衝擊全球經濟、供應鏈之後，若台海再發生衝突，恐怕會造成更大影響，但實際上是講給中國聽，而北京當局聽了也是相當滿意，中國駐美大使秦剛甚至還發文感謝馬斯克的涉台言論。
近來北大西洋公約組織（NATO）官員透露，馬斯克與其信任的商業夥伴、甲骨文董事長艾里森（Larry Ellison）與中國關係十分親密。甲骨文與中國騰訊控股（Tencent Holdings）在2017年成立戰略聯盟，同一年騰訊購入特斯拉約5%股份，藉此形成與中國複雜的商業關係。消息人士說法稱，騰訊控股收集的大數據，與甲骨文的雲端運算技術，在8月時協助共軍進行戰略戰術決策，等同於馬斯克與中國環台軍演有著間接關係。
其實從馬斯克創立特斯拉以及SpaceX後的商業策略來看，可以看出馬斯克十分有才能，一邊與中國打好關係、建立世界上產能最大的電動車超級工廠，同時和美國軍方保持了極為密切的業務合作，在美國對中國祭出制裁和出口管制之下，仍能在美中之間穿梭自如。
馬斯克要深耕中國市場，也計劃在俄羅斯投資，讓華府擔憂馬斯克會陷入地緣政治議題。但美國對馬斯克加深與中、俄之間關係抱有戒備的同時，SpaceX的星鏈服務卻也受到中國忌憚。馬斯克與大國之間維持著微妙的平衡，這名「任性、不受控卻擁有巨大影響力」的億萬富豪該如何掌控，成為大國間煩惱的課題。
而馬斯克的舉動，也讓人想到前美國總統川普，當時他還在任時，對中國祭出嚴厲的貿易制裁，卻又傳出為了要打贏連任選戰，而向習近平「求情」，更將台灣比喻為「麥克筆尖」，顯露出對於台灣毫不在意。因此在先前輿論認為，若是台海爆發衝突，馬斯克是否該像幫助烏克蘭一樣幫助台灣，看看他在提供烏克蘭星鏈服務的同時，又要烏克蘭接受部分領土被俄羅斯佔領的現實，馬斯克漸向中國靠攏的情況之下，台灣應該深思是否可行，更得避免產生「依賴性」，進而顯露出潛在的脆弱。