綠「每日一問」遭蔣辦批　吳思瑤：才4天蔣萬安就崩潰？

▲吳思瑤痛斥，蔣萬安只會躲在發言人身後，不敢自己回應社會對他的質疑。（圖／記者黃宣尹攝）
▲吳思瑤痛斥，蔣萬安只會躲在發言人身後，不敢自己回應社會對他的質疑。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-04 16:42:182022-11-04 17:31:53

民進黨台北市長候選人陳時中辦公室近來召開一系列「每日一問」記者會，向對手蔣萬安、黃珊珊提出質疑，不過蔣萬安辦公室卻未正面回應質疑，蔣辦副發言人蔡畹鎣還痛批每日一問記者會，引發譁然。陳時中競選總幹事吳思瑤今（4）日下午表示，蔣萬安只會躲在發言人身後，不敢自己回應社會對他的質疑，陳時中競選總部的每日一問才問了4天，「沒想到蔣公子就脆弱到無法面對？」

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▲蔣萬安副發言人蔡畹鎣（圖／翻攝自趙少康臉書）
▲蔣萬安副發言人蔡畹鎣發言引發論戰。（圖／翻攝自趙少康臉書）
吳思瑤表示，蔣萬安罵陳時中3年，卻經不起別人對他挑戰、對他提問？陳時中競選總部的每日一問才問了4天，「沒想到蔣公子就脆弱到無法面對？」。

吳思瑤說，蔣萬安只會躲在發言人身後，不敢自己回應社會對他的質疑。蔣萬安的懦弱與逃避，相較於陳時中的勇於面對，高下立判。

另外，吳思瑤今日於每日一問記者會中表示，為了瞭解蔣萬安，她詳讀了蔣萬安所出的《台北萬安》一書，裡面說到很多人試圖貼蔣標籤，而蔣家的標籤也是別人貼的；但事實上，在蔣萬安參選台北市長的過程中，國民黨台北市黨部還做了「兩蔣旗」，就是要利用蔣經國與蔣萬安的合體，作為選舉的宣傳，從爭取從政到參選市長，蔣家都是蔣萬安樂此不疲、更是拿來創造聲量的工具。

吳思瑤指出，蔣萬安過去曾說，跨區參與中山、松山區的立委是要「替父親出口氣」；2017年蔣萬安首任立委任期為過半，就開始坐這山望那山，只因他父親要他開始思考參選市長。吳思瑤問，「蔣萬安的心中，人民擺在第幾位？蔣萬安從政是為了誰？為民還是為爸？」

吳思瑤也指出，蔣萬安從參政以來，三句不離「爺爺」蔣經國，甚至面對白色恐怖的歷史真相，蔣萬安也選擇「蔣家至上」、無視真相，稱蔣經國是台灣人最懷念的總統。吳思瑤再問蔣萬安，「是否承認，個人政治目標就只是延續蔣家政治勢力？到底是人民大？還是蔣家最大？」

吳思瑤也再次對蔣萬安的「轉型正義」立場提出質疑，請問蔣萬安反中正紀念堂轉型、反轉型正義條例立法、反不當黨產還財於民、支持救國團侵佔公產，「蔣家緊箍咒」成政治背後靈，蔣萬安是不是要為蔣家挺威權、反民主？把黨國利益置於市民利益之上？

▲（圖／翻攝自蔣萬安YOUTUBE）
▲面對綠營每日一問，蔣萬安始終沒有正面回應。（圖／翻攝自蔣萬安YOUTUBE）

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