回家前遠端開空調！SHARP導入超智慧科技 讓家電變聰明
2022台北「電器空調影音3C展」於今（4）日至11月7日在世貿一館展出，號召全球百大品牌、近400格展位，台灣夏普（SHARP）也順勢在今年底一口氣推出多樣智慧家電商品，目標將現有的家中必備的家電一次性的升級變聰明，正式導入在日本家電服務「SHARP COCORO＋」智慧家電服務，落實AIoT的生態鏈讓生活更便利，只要透過夏普的連網電視（支援Android 8以上系統），就可以把家中的夏普電視當成家電的控制中心，一次滿足消費者家中所有需求。
日本夏普在2015年就在日本推出了SHARP COCORO＋的智慧家電服務，今年首次大規模的引進台灣，台灣夏普總經理張凱傑表示，以他自己為例，在忙碌一天疲累的回到家前，靠近住家的2公里時就可以透過SHARP COCORO HOME的APP打開空調控制最適合的溫度，並遠端設定將空氣清淨機開啟，到家後洗衣服也很方便，全新的空氣除菌洗衣機透過APP告知洗衣進度，行程結束後立刻通知不會忘了晾衣服；此外，冰箱也不再只是一個冰東西的櫃子，而是可以拉近家人距離的載具，透過SHARP COCORO KITCHEN的留言功能，讓在遠方的家人透過留言功能也可以感受家人的關心。
SHARP COCORO VISION服務透過夏普的連網電視，整合SHARP連網家電資訊以及設定（如雲端食譜以及節能操作），提供如影音串流、美食旅遊資訊、購物好康情報等，而在新品體驗會當天，台灣夏普與遠傳FRIDAY影音以及FRIDAY購物也宣佈合作，在2023年1月31日前，SHARP COCORO VISION用戶透過SHARP指定型號電視下載並開啟friDay影音TV版APP，就能領取14天免費看的優惠。
另外，台灣夏普也與遠傳friDay購物合作，friDay購物推出的「再轉轉」全新服務，只需掃QR Code連上專屬網頁，就會從全站數十萬件商品中選出專屬折扣商品，針對用戶喜好自動選出推薦商品，量身提供專屬折價券，甚至比網路價更優惠，最低下殺2折起，沒轉到合意商品，只需單指一按，就能轉出全新推薦品和折扣，轉到滿意為止。