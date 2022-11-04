投報率上看4%！新壽南港轉運站BOT案動土　估2025年完工

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新光人壽是在2020年9月取得投資開發最優申請人資格，全案基地面積約1479坪，鄰近南港軟體園區、國家生技園區、台北流行音樂中心等重要公共設施，人文氣息濃厚，規劃轉運站暨商辦大樓，地上1層至3層為國道客運轉運站機能，配合政府提供國道城際運輸進駐使用；地上4層至19層為商辦大樓，並於地下1層建置連通道與台鐵地下街連通，於地上3層北側建築沿街空橋與台鐵連通，東側以空橋橫跨忠孝東路7段415巷與商三特銜接，大樓周邊規劃廣種植栽及喬木綠化，以串聯周邊都市綠帶系統，強化都市綠色景觀，營造符合人性的公共空間。
為落實ESG永續發展，新辦公大樓邀請元宏聯合建築師事務所規劃設計，將結合生態、節能、減廢、健康等環保與生態永續概念打造，達成綠建築銀級標章、銀級智慧建築及低碳建築目標，整體設計展現綠色低碳城市新風貌，完工後可望成為台北市「東區門戶計畫」重要交通樞紐及城市地標，達成市政公共利益、創造企業參與、提升民眾福祉的三贏榮景。
一直持續布局不動產的新光人壽，隨著傑仕堡系列旅館及商務住宅陸續完工，未來仍有高雄市舊總圖地上權案、2筆北投士林科學園區土地待開發，預期每年將替新壽帶來穩定租金收入；此外，還有新光南東大樓、新光纖維大樓等展開危老重建計畫，未來將陸續完成資產活化，資產增值行情可期。