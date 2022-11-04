台灣驕傲的農作物-甘薯 第2屆台灣甘藷產業年會盛大舉行

「第 2 屆台灣甘藷產業年會」於今 (4) 日於台南晶英酒店盛大舉行，全台 600 位食品業界、餐飲業界、通路商、農業界之企業代表、主管共同與會，以促進農產品供應鏈進行技術、產品與通路的交流，同時也推動在地產業發展，創造合作機會。農糧署署長胡忠一、台南市農業局長李建裕、觀旅局長郭貞慧也親自蒞臨指導。

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▲甘藷聯盟成員「瓜瓜園」副總經理黃仁俊手上拿的是「第8屆十大嚴選穀得（ＧＯＯＤ）產品競賽」得獎產品-「正宗台味甘梅薯條」（圖／記者林怡孜攝，2022,11,04）

胡忠一表示，甘藷為創造台灣經濟發展最重要的作物，在台灣甘藷產業策略聯盟總召邱木城帶領下，徵召全國種植甘薯的菁英企業變成國家隊，從生產、種苗、種植、加工及通路，提供台灣甘藷產業前進之動力。甘藷由原先早期只是果腹的食物，成為今日代表台灣驕傲的產品。甘藷聯盟成員包括瓜瓜園、慶全、阿甘薯叔、弘陽食品、臺旺食品、金翔生技等百位成員代表，對於生產食農教育推廣，開創消費者需求有很大的使命，期待未來在世界競爭力也能提升，拓展能見度。

甘藷總種植面積佔全台灣 40% ，加工量超過全台灣的 50% ，並且每年產銷履歷面積以 10% 成長， 110 年成長大約 250 公頃。甘藷聯盟於 109 年 11 月成立， 2 年來在農糧署持續輔導下與其他產業聯盟共同合作，一起為台灣在地農業共同打拼，以團隊力量確保國產甘藷產業之永續發展，展望未來甘藷國家隊能與世界各國接軌貿易，擴大台灣新鮮地瓜、冷凍食品外銷產量。

今日活動特別舉辦商品媒合會，邀請超過 30 家農產業廠商以及 15 個農業策略聯盟舉辦商品展示會，並邀請行政院農委會農糧署各級專家學者，包括大成集團、全家及麥當勞等知名通路商進行講座論壇。甘藷聯盟並頒發獎助學金勉勵獲獎之農業從事人員子女，嘉許其奮發向上、努力讀書的精神。