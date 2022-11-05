夏于喬、鬼鬼轉行AV女優　「雪乳人妻」床照全曝光

喜劇電影《女優，摔吧！》昨（4）日舉辦電影媒體試片，正式曝光夏于喬、吳映潔的AV女優扮相，兩位女明星為戲扮演護士、老師等角色，吳映潔甚至穿著「八爪章魚裝」驚喜現身於片中。劇情描述兩名赴日本AV界發展的女性，經歷過輝煌興盛時光，後來AV產業衰落返台求職轉型的過程，電影《女優，摔吧！》將於11月25日在全台電影院上映。
夏于喬飾演的AV女優麗絲愛愛，有許多受歡迎的作品，為了拍攝情色DVD封面照片，夏于喬大膽突破過往乖乖女形象，Cosplay護士、老師、水手服、皮鞭、手銬等等裝扮，令觀眾眼睛為之一亮！夏于喬透露進入角色時都會自我喊話：「我很性感，我是AV女優！」慢慢的自我調節後就越發自在了，甚至在現場還參考了非常多知名的DVD封面動作。
女星吳映潔飾演的AV女優小紅莓，人稱「童顏洗衣板」以可愛外型取勝，在劇中大膽挑戰「八爪章魚裝」出場，整個人深陷在「乳頭」造景裡面，誇張的扮相令吳映潔感到非常興奮與滿意，甚至在拍戲空檔時自己拍攝了上百張照片珍藏；吳映潔表示：「這場AV拍攝戲是我的開場戲，相信這套服裝一定超有氣勢，讓大家都覺得很酷，會不會以後都叫我『章魚鬼』？」同時吳映潔也透露很感謝有夏于喬一起拍戲，因為兩個人一起叫，才不會那麼尷尬。