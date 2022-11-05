女星觀落陰入地獄尋愛女 「陰曹地府」煉獄吊滿受刑人
改編自《迴陰》小說原作，由導演盧信諺主導的《迴陰》概念短片，日前終於公開上線！劇組特別邀請《流麻溝十五號》演員鄧筠熹（飾演吳曉欣）出演，劇情描述一名年輕母親，為了尋找失蹤的女兒，獨自觀落陰進入地獄，尋找愛女，全片帶入宗教儀式「觀落陰」劇情，探討陰曹地府場景、與亡者接觸過程等內容，為該片添上一股神祕色彩。
概念短片《迴陰》不同於小說和電影劇本內容，嘗試以新手法呈現擷取少許情節，重新改編成新的地獄情境，著重在概念實驗，片中以有限資源的情況下，設計出多款富含視覺張力的模型與特效設計，用心營造出陰曹地府的恐怖奇幻體驗。小說與電影的主角同為心理師曾荷櫻，片中曾荷櫻在催眠治療吳曉欣後，意外得知失蹤的女兒魂魄也受困陰間，結合尖端腦部科技搭配觀落陰儀式，曾荷櫻闖入地獄拯救孩子，同時與警方合作追擊凶手，卻帶來一連串惡夢與駭人真相。
《迴陰》曾獲金馬創投、優良電影劇本肯定，導演盧信諺指出：「短片只是最初步的測試拼貼，未來電影會不一樣，將會有更浩大、瘋狂的地獄景色，更多更細的鬼怪樣貌，更沉浸的鏡頭設計，呈現更惡夢、陰森的恐怖效果，就像一種靈異體驗，在帶來娛樂刺激的同時，也從中呈現主角為孩子下地獄的感人母愛。」
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