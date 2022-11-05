快訊／本土確診+25,523！死亡個案增67人　境外移入44例

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指揮中心指出，今日新增67例本土病例死亡個案，為37例男性、30例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月15日至11月2日，死亡日期介於10月1日至11月2日。
指揮中心說明，今日新增44例境外移入個案中，為21例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(4例)、韓國(3例)、新加坡(2例)、中國(1例)移入，另34例感染國家調查中。入境日期介於今年10月5日至11月3日。
指揮中心統計，截至目前國內累計19,529,422例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,663,494例排除)，其中7,863,193例確診，分別為36,613例境外移入、7,826,526例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,151例COVID-19死亡病例，其中13,134例本土，個案居住縣市分布為新北市2,669例、臺北市1,477例、臺中市1,350例、高雄市1,253例、桃園市991例、臺南市980例、彰化縣756例、屏東縣514例、南投縣412例、雲林縣410例、苗栗縣361例、嘉義縣337例、基隆市289例、宜蘭縣282例、花蓮縣228例、嘉義市218例、新竹縣213例、臺東縣182例、新竹市146例、澎湖縣34例，金門縣32例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。