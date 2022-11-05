市場波動仍大！銀行籲加強資產防禦力　3領域可適度布局

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有鑑於此，北富銀建議投資人近期可多關注高評等投資級債券、公用事業類股及醫療健護類股等防禦性標的，適度調整投資組合，利用較穩健的布局策略來降低波動風險。其中，投資等級債券具備低違約率且高信評的體質，在景氣下滑時有抗波動的避險功能，達到保護資產的效果。
另外，美國期中選舉將於11月8日舉行，根據Bloomberg統計，自2000年以來，美國期中選舉後1、3、6個月，美元投資等級債指數皆呈現正報酬，報酬率分別為0.51%、2.30%及4.38%，均優於同期報酬率分別為0.46%、1.28%及2.24%之美國公債，可說是投資組合中不可或缺的資產類型。
至於公用事業產業主要是指水電、瓦斯、電信等供應民眾生活必需產品或服務的企業，因屬於剛性需求，且在政府特許監管下具獨占或寡占特質，營運及現金流穩定，不易受景氣循環影響。根據Bloomberg統計，截至今年10月28日，標普500公用事業類股指數殖利率為3.08%，與MSCI世界指數殖利率2.35%或標普500指數殖利率1.7%相較，公用事業類股在波動的市場態勢下較有機會提供良好的殖利率表現，也可考慮定期定額投入作為核心部位。
在醫療健護類股方面，北富銀指出，目前疫情雖趨於常態化，但投資人仍相當關注具防疫概念的投資標的，同時全球人口老化趨勢嚴峻，高齡醫療保健需求持續增加，驅動醫療科技持續創新，新冠疫情則促使遠距、零接觸醫療蔚為趨勢，帶動醫療系統轉型。
根據Bloomberg統計，自今年6月15日以來，統計至10月24日，那斯達克生技指數漲幅為13%，標普生技指數漲幅達19%，顯著優於標普500指數整體漲幅0.2%，展現出抗景氣循環特性與強大的抗波動能力，建議納入投資組合提升防禦力。