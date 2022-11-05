談居住正義！陳時中、黃珊珊齊轟：蔣萬安在立院未曾關心

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蔣萬安首先回答表示，台北市的人口外移是重中之重，高房價、低薪都是因素，社宅數量不是解決年輕人居住問題的萬靈丹，自己要提供年輕人各種生活上的支持，讓申請不到社宅的年輕人有協助。
蔣萬安說，自己要健全城市產業、活絡經濟，提供年輕人更好的就業機會，讓他們在台北築夢 ，自己也會讓台北科技廊帶完整成型，也有一系列政策，讓年輕人願意生、敢生、養得起、住得起，讓年輕人繼續留在台北。
黃珊珊接著說，想要有個家是每個人夢想。台北市過去8年推動居住正義、興建社會住宅，受限用地取得困難跟在地溝通問題，但台北市興建的社宅數量仍是全國第一。自己上任後興建社宅的數量會繼續保持全國第一，還會用更多方式幫年輕人圓夢。
黃珊珊說，台北市寸土寸金，不能只靠興建社宅，要有多元管道。而談到居住正義，蔣萬安6年來在立院並沒有針對高房價提出質詢，陳時中說要與中央合作也成效不彰，不應該因為政黨利益漠視台北市民權利。
陳時中則說，居住正義確實是難題，2位對手都是畫畫餅，沒有提出答案。自己已經明確提出社宅政見，市府對財務紀律很重視，而居住正義比財政更要緊。
陳時中表示，黃珊珊上任3年只決標121戶社宅，又要怎麼達成目標；蔣萬安也畫了很多餅，談到「台北築夢、矽谷經驗 」，不知道蔣萬安的矽谷經驗是甚麼？那邊有建了社會住宅嗎？還是有新創公司非常成功？蔣萬安過去7年立委經驗對社會住宅沒講過一句話，這是不好的。