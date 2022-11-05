談居住正義！陳時中、黃珊珊齊轟：蔣萬安在立院未曾關心

▲針對社宅議題，陳時中表示已提出明確的政見，而黃珊珊說的與做的有落差，蔣萬安過去7年立委經驗對社會住宅沒講過一句話，這是不好的。（圖／主辦單位提供）
▲針對社宅議題，陳時中表示已提出明確的政見，而黃珊珊說的與做的有落差，蔣萬安過去7年立委經驗對社會住宅沒講過一句話，這是不好的。（圖／主辦單位提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-05 15:56:222022-11-05 16:19:03

台北市長選舉辯論會於今（５）日14時在TICC台北國際會議中心登場。第三階段媒體提問部分，首位代表、TVBS主持人錢怡君針對社宅議題提問。國民黨候選人蔣萬安表示，社宅數量不是解決年輕人居住問題的萬靈丹，自己要提供年輕人各種生活上的支持；無黨籍候選人黃珊珊則說，自己上任後，會讓台北市興建社宅的數量繼續保持全國第一，不會像蔣萬安6年來在立院並沒有針對高房價提出質詢；民進黨候選人陳時中則說，自己已經提出明確的政見，而黃珊珊說的與做的有落差，蔣萬安過去7年立委經驗對社會住宅沒講過一句話，這是不好的。

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錢怡君提問表示，台北市房價高、租金貴，柯文哲的社宅政見已跳票，請問3位候選人當選要如何落實居住正義、解決高房價問題？又如果社會住宅政見跳票，是否不再競選連任？

蔣萬安首先回答表示，台北市的人口外移是重中之重，高房價、低薪都是因素，社宅數量不是解決年輕人居住問題的萬靈丹，自己要提供年輕人各種生活上的支持，讓申請不到社宅的年輕人有協助。

蔣萬安說，自己要健全城市產業、活絡經濟，提供年輕人更好的就業機會，讓他們在台北築夢 ，自己也會讓台北科技廊帶完整成型，也有一系列政策，讓年輕人願意生、敢生、養得起、住得起，讓年輕人繼續留在台北。

黃珊珊接著說，想要有個家是每個人夢想。台北市過去8年推動居住正義、興建社會住宅，受限用地取得困難跟在地溝通問題，但台北市興建的社宅數量仍是全國第一。自己上任後興建社宅的數量會繼續保持全國第一，還會用更多方式幫年輕人圓夢。

黃珊珊說，台北市寸土寸金，不能只靠興建社宅，要有多元管道。而談到居住正義，蔣萬安6年來在立院並沒有針對高房價提出質詢，陳時中說要與中央合作也成效不彰，不應該因為政黨利益漠視台北市民權利。

陳時中則說，居住正義確實是難題，2位對手都是畫畫餅，沒有提出答案。自己已經明確提出社宅政見，市府對財務紀律很重視，而居住正義比財政更要緊。

陳時中表示，黃珊珊上任3年只決標121戶社宅，又要怎麼達成目標；蔣萬安也畫了很多餅，談到「台北築夢、矽谷經驗 」，不知道蔣萬安的矽谷經驗是甚麼？那邊有建了社會住宅嗎？還是有新創公司非常成功？蔣萬安過去7年立委經驗對社會住宅沒講過一句話，這是不好的。

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